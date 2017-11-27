O Ses Türkiye nefes kesti

O Ses Türkiye bu hafta muhteşem sesler ile yine seyirciyi ekrana kilitledi. Jüri arasında yer alan Yıldız Tilbe'de söylediği şarkı ile herkesi mest etti.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın, jüriliğini ise; Yıldız Tilbe, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Murat Boz’un yaptığı O Ses Türkiye’de bu hafta yine nefesler tutuldu. Birbirinden güzel sesler jüriye kendilerini kanıtlamak için mücadele verdiler. Özkan Gülenç, O Ses Türkiye sahnesinde ‘Araf’ şarkısını seslendirdi. Hadise, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’u döndürmeyi başaran Özkan Gülenç, Gökhan’nın takımını seçti. Yunes Borumand ise ‘Gel Ey Seher’şarkısıyla Hadise ve Murat Boz’u döndürmeyi başaran Yunes Borumand, Murat Boz’un takımını seçti. Serdar Fehimoğlu, ‘Taburcu’şarkısını seslendirdi. Hadise ve Murat Boz’u kendisine döndürmeyi başaran Serdar Fehimoğlu, Murat Boz’un takımını seçti. Ceren Utku, seyircileri ‘Highway To Hell’ şarkısını söyleyerek mest ederken Utku, Gökhan Özoğuz’un takımını seçti. Ercan Özalp, sahnesinde ‘El Vurup Yaremi İnciltme Tabip’şarkısıyla Hadise, Yıldız Tilbe ve Murat Boz’u döndürmeyi başarırken Ercan Özalp, Yıldız Tilbe’nin takımını seçti.

Yıldız Tilbe sahneyi yıkıp geçti

O Ses Türkiye jürilerinden olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe seyircilerin isteğini kırmayarak sahnede ‘Hasret’ adlı şarkıyı söyledi. Yıldız Tilbe uzun süre ayakta alkışlanırken söylediği şarkı ile seyircilerin kulakların pasını silerek büyük alkış aldı.