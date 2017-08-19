ODTÜ TEKNOKENT Firmaları Gamescom’da!

Bünyesinde bulundurduğu Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi(ATOM) ile oyun geliştiricilerin dünyaya açılmasına ve ticarileşmesine destek olan ODTÜ TEKNOKENT, bünyesindeki oyun geliştirme firmalarıyla Avrupa’nın en büyük oyun fuarı olan Gamescom’a katılıyor.

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek Açıklama Yaptı

Türkiye’de oyun sektörünü geliştirmek ve bu anlamda ekonomiye katma değer oluşturmak için yaklaşık 10 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek, “Türkiye’de bir ilk olarak 2008 yılında Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi’ni(ATOM) kurduk ve yalnızca bu çatı altından 400’ün üzerinde oyunun geliştirilmesini sağladık. Bugün milyonlarca kişi tarafından oynanan snake.io, rop gibi oyunlar ATOM’da gelişti ve yeni oyunlar üretilmeye devam ediyor.” dedi. ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde ülkemizin önemli oyun firmalarını barındırmakta olup, bugün tüm dünyada milyonlarca oyun severe ulaşan Mount&Blade gibi oyunlar da ODTÜ TEKNOKENT’te geliştiriliyor. Türkiye’de oyun sektörünün son yıllardaki gelişimine de değinen Sarıçiçek, “Türkiye’de dijital oyun sektörünün ihracatı 500 Milyon $’ın üzerinde ve geçtiğimiz yıldan bu yana %25 oranında büyüme kaydediyor. Yeni jenerasyonun bu alana olan ilgisi ile Türkiye oyun pazarının 2020 yılına kadar 2 Milyar $’a ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye’de oyun sektörünün gelişmesi ve dünyayla entegre olarak aynı seviyelere gelmesi için Gamescom gibi fuarlar Türk oyun geliştiriciler adına büyük fırsat ve biz de firmalarımızın uluslararası deneyim kazanması için burada yer almasını oldukça önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

ODTÜ TEKNOKENT, 2016 yılında Türk Oyun Geliştiricileri Derneği(TOGED) iş birliğiyle Gamescom’da Türkiye’yi partner ülke olarak temsil etmiş ve binden fazla iş birliği görüşmesine imza atmıştı.