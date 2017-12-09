Oğuzhan Koç, Forum Erzurum Konseri’nde Unutulmaz Dakikalar Yaşattı!

Oğuzhan Koç bugün Forum Erzurum'da konser vererek Erzurum'daki sevenleriyle bir araya geldi. İşte Oğuzhan Koç'un Forum Erzurum konseri ve detayları!

Son dönemlerde yaptığı şarkılarla da adından sıkça bahsettiren sevilen ünlü sanatçı Oğuzhan Koç bugün Erzurum’da verdiği konser ile Erzurum’daki sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Forum Erzurum’un davetlisi olarak Erzurum’daki sevenleriyle Forum Erzurum’da buluşan Oğuzhan Koç sahneye çıktığı ilk anlardan itibaren seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmayı da başardı. Oğuzhan Koç, konserinde sevilen şarkılarını Erzurum’daki sevenleriyle samimi ve hoş bir ortamda birlikle söyledi.

Sevenleri Oğuzhan Koç’un Konseri için Forum Erzurum’a Akın Etti

Bugün gerçekleşen Oğuzhan Koç’un konseri için Forum Erzurum’a gitmeyi tercih eden kişi sayısı Forum Erzurum’daki rutin yoğunluk göz önüne alındığında bir hayli fazlaydı. Oğuzhan Koç’un konser saati olarak belirlenen saatten yarım saat sonra sahne almasına rağmen sevenleri Oğuzhan Koç’u yalnız bırakmayarak dakikalarca Forum Erzurum’da konser için ayrılan alanda Oğuzhan Koç’u beklemekten vazgeçmediler.

Technolat ekibi olarak bizler de davetlisi olduğumuz Oğuzhan Koç Forum Erzurum konserine katılarak bu anları birebir yaşama fırsatı bulduk. Oğuzhan Koç’un Erzurum konserine katılma fırsatı bulamayanlar aşağıdaki videolardan konserin bazı anlarını izleyebilirler.



Bugün Forum Erzurum’da davetlisi olduğumuz Oğuzhan Koç konserine katıldık! #Erzurum #oğuzhankoç #forumerzurum @oguzhankoctv Technolat Türkiye (@technolattr)’in paylaştığı bir gönderi ( 9 Ara 2017, 11:39 PST )