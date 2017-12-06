OneDrive Android Sürümü Baştan Tasarlandı!

Bulut depolama servisleri arasında en çok kullanılan servislerden biri olmasının yanı sıra, Microsoft’un resmi servislerinden biri olması OneDrive kullanıcı sayılarının milyonları bulmasını sağlıyor. Genelde Windows sürümlerine alıştığımız servisin ise son dönemde mobil platform desteğiyle beraber iyiden iyiye kullanıcı sayıları artmaya başlamış durumda. Giderek daha da fazla kullanıcı kazanmasının ardından Microsoft’un da bu hareketliliğe kayıtsız kalmadığı ve OneDrive Android sürümünü yenileyerek kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunduğunu görüyoruz. OneDrive Android sürümü için son gelen güncelleme ise adeta uygulamayı baştan oluşturuyor. Hemen değişimlere geçelim.

OneDrive Android Yeni Yüzüyle Geliyor

OneDrive Android sürümünün yeniliklerine geçmeden önce, bu sürümün temel olarak tasarım değişikliklerini barındırdığını belirtelim. Tasarım değişiklikleri konusunda ise çok ciddi düzenlemeler var. Artık OneDrive Android sürümünde alt sekme çubuklarının geliştirildiğini ve çok daha modern, sade bir tasarım benimsendiğini görüyoruz.

Yeni “Ben” Sekmesi Geliyor

Tasarım kısmında yapılan en büyük değişiklik ise “ben” kısmı. OneDrive Android sürüm güncellemesi sonrasında “Ben” sekmesi adı altında yeni bir bölüm geldi. Bu kısımda gelen tüm bildirimlerinizi görmeniz sağlanıyor. Bildirimleri görebileceğiniz gibi çevrim dışı olarak kullanıma hazır olan dosyalar ve sildiğiniz dosyaları görebiliyorsunuz. Genel plan takip sisteminin buradan sunulduğunu ama çok daha kullanışlı bir yapı oluşturulduğunu görüyoruz. Tüm bu tasarım değişikliğiyle beraber servisin güncellemesi Google Play üzerinden indirilebilir durumda.