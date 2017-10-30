OnePlus 5T En Net Şekilde Sızdı

Başarılı akıllı telefonlarıyla adından söz ettiren Çinli OnePlus’ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu OnePlus 5T modeli bu kez en net bir şekilde sızdırılmış olabilir.

Twitter üzerinden paylaştığı sızıntılarla adından söz ettiren Evan Blass (@evleaks) OnePlus’ın yeni akıllı telefonu OnePlus 5T’nin yeni bir görselini paylaştı. Evan Blass’ın paylaştığı görselde sadece telefonun üst bölgesi görünse de görsele bakıldığında akıllı telefon hakkında önemli bilgiler çıkartabiliyoruz.

Çerçevesiz Ekrana Sahip!

İnce ve keskin çerçevelere sahip olduğu görülen OnePlus 5T modelinin de diğer amiral gemi modelleri gibi tamamen ekrana sahip tasarım anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. OnePlus’ın son amiral gemisi olan OnePlus 5’e göre çok daha ince bir ekran tasarımına sahip olan OnePlus 5T bu sayede daha büyük ekran deneyimi sunuyor.

Bu yıl tanıtılan üst seviye akıllı telefon modellerinin tamamen ekrana sahip tasarımlarla geldiği düşünüldüğünde OnePlus’ın da bu tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon tanıtması oldukça mantıklı bir adım olabilir. Performans açısından OnePlus 5 modeliyle arasında pek bir fark bulunması beklenmeyen OnePlus 5T modelinin 18:9 ekran oranında 6 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği düşünülüyor.

Evan Blass’a göre 20 Kasım’dan sonra tanıtılması beklenen OnePlus 5T modelinin OnePlus 5’e göre daha pahalı olması bekleniyor.