OnePlus 5T Özellikleri ve Görselleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasında aranan ve çok konuşulan markalardan biri haline gelen OnePlus, bir yandan OnePlus 5 akıllı telefonlarının satışını arttırmak için çalışmalar yapıyor, öteki taraftan ise OnePlus 5T akıllı telefonlarını geliştirmeye devam ediyor. Amiral gemisinin yenilenmiş modeli olarak göreceğimiz OnePlus 5T içinse yepyeni iddialar var. Hatta bu kez iddialardan da öteye önemli bilgilerin bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Telefonların görselleriyle beraber son ortaya çıkan özellikleri de tatmin edici.

OnePlus 5T İle Neler Sunulacak?

Yıl bitmeden tanıtımının yapılması beklenen OnePlus 5T akıllı telefonlarının, ekran gövde oranı değiştirilmiş. Buna göre yeni ekran gövde oranının %80.5 olacağı belirtiliyor. Home tuşunun kaldırılmasının ardından çerçevesiz ekran kullanımına geçildiği düşünülüyor. Ekran boyutunun ise 6.01 inç olması beklentiler arasında. AMOLED ekran kullanacak ve 18:9 ekran oranı sunacak olan OnePlus 5T, 2160 X 1080 piksel çözünürlüğünde olacak. Bu şekilde en net görüntü elde edilmiş olacak.

Teknik kısımda ise OnePlus 5T modelinin Snapdragon 835 işlemcileriyle geleceği ve yeni işlemcileri beklemeyeceği görülüyor. 6 veya 8 GB olmak üzere iki farklı RAM kullanacak ve RAM belleklerinde de LPDDR4X teknolojisini kullanacağı öne sürülen OnePlus 5T, yine çift kamera bulunduracak. Kameranın ise 20 MP ve 16 MP değerinde olması son detaylardan. Muhtemelen 3300 mAh batarya kullanacak olan OnePlus 5T için resmi tanıtımı merakla bekliyoruz.