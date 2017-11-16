OnePlus 5T Tanıtıldı! Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

OnePlus 5T akıllı telefonlarının tanıtımı gerçekleştirildi. OnePlus 5T özellikleri nasıl? OnePlus 5T ne gibi farklar ile geliyor? OnePlus 5T fiyatları nasıl?

Akıllı telefon dünyasının yeni liderlerinden biri olan OnePlus, geçtiğimiz günlerde amiral gemisini yenileyeceğini açıklamıştı. Bu noktada OnePlus 5T akıllı telefonlarının tanıtımı merakla bekleniyordu. OnePlus 5 serisinin yenilenmiş modeli olarak çıkış yapacak yeni amiral gemisinin tanıtımı ise sonunda yapıldı. Şimdiden amiral gemisi rakiplerine karşı üstünlük sağlayabileceği görülen akıllı telefonların özelliklerine geçelim.

OnePlus 5T Tasarımı

Yenilenmiş akıllı telefonların tasarım kısmında önemli değişiklikler söz konusu. Çerçevesiz modasına uyan OnePlus 5T, her iki kenarda da neredeyse sıfırlanmış bir çerçeve kullanmış. Bunun yanında alt ve üst kısımda da Galaxy S8 benzeri bir yapı var. Fiziksel bir Home tuşu ise bulunmuyor. Arka kapak bölümünde de yine yan yana çift kamera mevcut. Parmak izi sensörleri de arkaya konumlandırılmış durumda.

OnePlus 5T Ekran Özellikleri

Geçelim telefonların en büyük farkını oluşturacak olan kısma, yani ekranlara. OnePlus 5 modeline göre çok daha başarılı bir ekran sistemi kullandığı görülen markanın, 6 inç ekran boyutuna sahip olduğu açıklandı. 6 inç ekran boyutunun yanı sıra ekran gövde oranında da değişiklikler söz konusu. 18:9 oranına sahip yeni ekran, AMOLED ve 1080 X 2160 çözünürlüğüne sahip. Gorilla Glass 5 camlarına sahip olan telefonun, piksel yoğunluk değeri ise 402 ppi.

Ekran Özellik Özetleri

6 inç AMOLED ekran teknolojisi

18:9 ekran oranı

1080 X 2160 çözünürlük

402 ppi

Gorilla Glass 5 camlar

OnePlus 5T Teknik Özellikleri

OnePlus 5 modeli teknik özellikler kısmında zaten başarılı bir akıllı telefon olmuştu. OnePlus 5T modeli ise biraz daha başarılı bir akıllı telefon modeli olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Yine Snapdragon 835 kullanılmasına karşın, bu kez işlemcilerin 2.35 GHz hız değerine çıkabilen versiyonları kullanıldı. RAM bellek kısmında ise 6 GB RAM bellek ve 8 GB RAM bellek kullanıldı. Tercihe göre 64 ya da 128 GB depolama alanı versiyonu da olduğunu ekleyelim. Burada ilginç olan nokta arttırılabilir hafıza imkanının olmaması.

Bunun yanı sıra akıllı telefonların çift arka kameraya sahip olduğunu ekleyelim. 16 MP ve 20 MP değerinde çift arka kamera, f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera kısmında ise yüz tanıma kilidi özelliği de bulunan 16 MP değerinde kamera mevcut.

OnePlus 5T Teknik Özellikleri Özet

Snapdragon 835 2.4 GHz

RAM bellek 8 ya da 6 GB

Depolama 64 ya da 128 GB

16 MP + 20 MP arka kamera, 16 MP ön kamera

OnePlus 5T Ekstra Tüm Detaylar

Bunların dışında yeni modelin parmak izi sensörünün de bulunduğunu ve Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklediği açıklandı. Dash Charge adı verilen özel bir hızlı şarj teknolojisi kullanan OnePlus 5T, 3300 mAh değerinde bataryaya sahip.

Fiyat: 6 GB RAM ile 449 dolar, 8 GB RAM ile 559 dolar. 21 Kasım’da ön siparişler açılacak.