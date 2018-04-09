OnePlus 6 Tasarımı Ortaya Çıktı

Amiral gemisi akıllı telefonlar için yarış devam ediyor. Samsung, Apple ve Huawei arasında devam eden yarışta, şimdi ise OnePlus markasının kendisini göstermeye başladığını görüyoruz. OnePlus 6 ile sunacağı sistemler sayesinde bu senede yarışa dahil olması beklenen markanın, yeni telefonları için sürekli olarak yeni detaylarda gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonların tasarımını ortaya koyan afiş görselleri paylaşıldı.

OnePlus 6 Nasıl Bir Tasarım İle Gelecek?

DxOMark testleri sırasında kullanıldığı görülen görselle beraber beklenen tasarım ortaya çıkmış oldu. OnePlus 6 görsellerine bakacak olursak, yine çentikli ekran tasarımının kullanılacağını göreceğiz.

Oldukça dar bir çentik alanı kullanacağı görülen telefonun, bunun dışında çok geniş bir ekran alanına sahip olması bekleniyor. İddialara göre ekran gövde oranı %90 seviyesinde olacak. Yeni modelin beklenen sistem özelliklerini ise kısaca sıralayalım.