OnePlus’ın Çerçevesiz Tasarıma Sahip OnePlus 5T Modelinde 3.5mm Kulaklık Girişi Bulunacak

Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus’ın kısa bir süre sonra çıkartacağı çerçevesiz ekranlı OnePlus 5T modeli 3.5mm kulaklık girişine sahip olabilir.

OnePlus firmasının çerçevesiz ekranlı yeni akıllı telefonu olması beklenen OnePlus 5T modeline ait olduğu iddia edilen görsel geçtiğimiz gün Evan Blass tarafından paylaşılmıştı. OnePlus 5T’nin çerçevesiz ekranının sadece üst bölümünü gösteren paylaşımın ardından OnePlus 5T hakkında yeni bir bilgi daha geldi. OnePlus’ın CEO’su tarafından paylaşılan görselde OnePlus 5T modelinin 3.5mm kulaklık girişine dikkat çekiliyor.

Sosyal medyayı etkin kullanan markaların başında gelen OnePlus yeni akıllı telefonlarını tanıtmadan önce yeni modeller hakkında sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli bilgiler veren yazılar ve görseller paylaşıyor. OnePlus’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan son görselde OnePlus 5T olduğu düşünülen akıllı telefonun kulaklık girişine dikkat çekiliyor.

Paylaşılan görüntüde OnePlus One, OnePlus 2, OnePlus X, OnePlus 3, OnePlus 3T ve OnePlus 5 modelleri yer alıyor ve modellerin alt kısmı görülüyor. OnePlus paylaşımında ayrıca “Telefonlarımızın ortak noktası nedir?” sorusunu soruyor. OnePlus’ın bu soruyu sorarken paylaşımda yer alan tüm OnePlus modellerinde 3.5mm’lik kulaklık girişinin yer alması OnePlus 5T modelinde de 3.5mm’lik kulaklık girişinin bulunacağı anlamını doğuruyor.

OnePlus 5T 6 İnç Büyüklüğünde Ekranla Gelecek

6 inç büyüklüğünde 18:9 en-boy oranına sahip çerçevesiz bir ekranla gelmesi beklenen OnePlus 5T modelinde OnePlus 5 özelliklerinin kullanılacağı düşünülüyor.