Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition akıllı telefonları tanıtıldı. Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition ekran kasa boyutu ve tasarımı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition!

Çin satışlarına bakıldığı zaman, Çin’de çok ciddi bir kitlesi bulunan Oppo, yeni akıllı telefonlarıyla kendisini göstermeye devam ediyor. Marka son olarak ay sonu tanıtılması beklenen Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition akıllı telefonlarının tanıtımını yaptı. Daha önce özellikleri ve tasarımı konusunda bazı detayları ortaya çıkan telefonların özellikleri ise beklenenden bile daha iyi çıktı. Hemen Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition akıllı telefonlarının özelliklerinden ve tasarımlarından söz edelim.

Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition Tasarımı

Tasarım konusunda her iki modelde oldukça başarılı seriler olarak karşımıza çıkıyor. Yeni akıllı telefonların çok küçük bir çentik alanı var ve geri kalan bölümler neredeyse tamamen ekran. Ekran kasa oranını bu şekilde %90 seviyelerine kadar çıkarmayı başaran Oppo, hafif kavisli bir ekrana sistemi sunmuş.

Telefonların arka kısımlarına geçildiği zaman ise iPhone 7 Plus modeline benzer bir tasarım dikkat çekiyor. Yanyana sıralanmış olan çift arka kamerası ve parmak izi sensörleri bulunan telefonların tasarımı oldukça başarılı olmuş.

Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition Ekran Özellikleri

OLED ekrana sahip olan iki modelde de 6.28 inç ekran boyutu kullanılıyor. Super V Screen ekranın 401 PPi değeri gibi oldukça başarılı bir değer elde edilmiş. Çözünürlük değeri 2280 X 1080 olan telefonların ekran oranı ise 19:9 olarak açıklandı.

Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition Teknik Detaylar

Yeni akıllı telefonlar orta segment üyeleri olacak. Fakat iyi bir orta segment üyesinden söz ediyoruz. Ana model olan Oppo R15 akıllı telefonun da MediaTek Helio P60 işlemcileri bulunuyor. Bu modelin 6 GB RAM bellek miktarı kullandığı ve depolama alanının da 128 GB olduğu görülüyor. Üste segment olarak sunulan Oppo R15 Dream Mirror Edition modelinde ise işlemcilerin değiştirildiğini söyleyelim. Bu seride Snapdragon 660 işlemcilerine yer veriliyor.

Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition Kamera

Gelelim en çok konuşulan kısma, yani kameralara. Oppo R15 ve Oppo R15 Dream Mirror Edition akıllı telefonlarında Sony IMX519 sensörleri bulunuyor. Çift arka kamera kullanan telefon, 16 MP değerinde ana kamerasında f/1.7 diyafram açıklığı sunuyor. 5 MP değerinde ikinci kamera ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip.

Burada Oppo R15 Dream Mirror Edition modelinin önemli bir farkı olduğunu belirtelim. Bu modelde ana modelden farklı olarak ikinci kamera 20 MP değerinde. Diyafram açıklığı ise f/1.7 değerinde. Yapay zeka destekli sahne tarama özelliği kullanan kameraların ön kısımda ise 20 MP değerinde bir seri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yüz kilidi özellikli ön kamera, f/2.0 diyafram açıklığında ve selfie modlarına sahip.

Android Oreo işletim sistemine sahip, 3450 mAh – 3400 mAh değerinde bataryaları bulunan akıllı telefonların fiyatı ise 474 dolar olarak açıklandı. Özel modelin fiyatının da 521 dolar olduğunu ekleyelim.