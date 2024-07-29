Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviki, menzili 70 kilometrenin üzerinde olan ve araç dışından şarj edilen hibrit araçlara da uygulanacak.

Yalnızca aracın dışından şarj edilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlar, kilometre başına karbondioksit emisyonunun 25 gramın altında olduğu ve yalnızca elektrikle 70 kilometre veya daha fazla menzile sahip olduğu anlamına geliyor.

-Silindir hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen motorlarda %30 ÖTV ve 1.350.000 TL’yi aşmayan matrah ÖTV,

-Motor silindir hacmi 1.600 cc’yi aşmayanlar ve taban ÖTV’si 1.350.000 TL’yi geçenler için %60 ÖTV,

-Motor silindir kapasitesi 1.600 cc’yi aşan ancak 1.800 cc’yi aşmayan ve matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayan araç modellerinde %70 ÖTV alınacak.