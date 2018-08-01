Oyun Bilgisayarı Özellikleri Nasıl Olmalı İdeal Oyun Laptopu Fiyatları

Bilgisayar oyunu tutkunlarının en büyük problemidir laptop fiyatı ve özellikleri. Bu konuda bilgi sahibi olmak için detaylı bir araştırma yapmak lazım. Ancak araştırmak çok meşakkatli bir iştir çünkü çok fazla teknik terim vardır. Öyleyse biz biraz işinizi kolaylaştıralım ve oyun bilgisayarında olması gereken özellikleri en kolay anlatımıyla sizlere aktaralım.

SSD

SSD denilen donanım bir depolama birimidir. Bu donanım sayesinde laptop veri transferlerini ve yükleme işlemini daha hızlı yapacaktır. Yani bir diğer deyişle bilgisayarınızın saniyeler içinde açılmasına yarayan teknolojidir. Ancak bu donanım laptopun oyun performansını pek etkilemez. Bu donanımın laptopta olması sadece sizin oyun dışındaki kullanımlarınızı kolaylaştıracaktır.

RAM

Hepimizin bildiği gibi RAM ön bellektir. Bir oyun laptopu alırken dikkat etmeniz gereken özelliklerden belki de en önemlisidir. RAM ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir düşüncesi doğru bilinen yanlışların başında gelir. Çünkü bilgisayardaki bütün yazılımlar ve donanımlar hatta teknik bütün detaylar birbirini tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer RAM yüksekken ekran kartı onu yeterli performansta çalıştırmıyorsa bu sorun olacak ve bilgisayarınızın performansı da düşecektir. Bu sebeple birbiriyle uyum içinde olan özelliklere sahip laptopları tercih etmeniz önerilir.

İşlemci

İşlemcinin türünden ziyade (i3, i5, i7) bu türlerin kaçıncı nesil teknoloji ile üretildiği önemlidir. Yani i5 7. Nesil bir işlemci i7 2. Nesil bir işlemciden çok daha iyidir. İş yükü sayısı işlemcinin üzerinde olacağı için oyunların daha akıcı çalışmasını sağlayan önemli bir parçadır. RAM her ne kadar işlemcinin üzerinde fazla yükü alsa da güçlü bir işlemci muhteşem bir oyun deneyimi sunacaktır. Bu sebeple de alacağınız laptopun işlemcisinin performans işlemcisi (HQ) olmasına dikkat edilmelidir.

Ekran Kartı

Ekran kartı yani diğer adıyla grafik kartı adından da anlaşılacağı gibi bilgisayarın grafik alanındaki iş yükünü üstleniyor. Oynadığımız bütün oyunlar bir grafik ürünü olduğu için ekran kartımız ne kadar iyiyse oyun deneyimimiz de o kadar keyifli olacaktır. Ekran kartında dikkat edilmesi gereken en önemli iki özellik; ayrılmış video belleği ve kaç bit olduğudur. Peki bit ne demek? Bit, ekran kartımızın bilgisayarımızın belleği ile arasındaki veri yolunu temsil eder. Ne kadar iyi olursa veri akışı da o kadar iyi olur. Günümüzde 128 bit’in altında ekran kartı tercih edilmemelidir. Ayrıca ayrılmış video belleği yani ekran kartlarının yanında yazan 1, 2, 4, 6, 8 GB bellek değerlerine dikkat edilmelidir. 2 GB altı ekran kartı önerilmemektedir. Ayrıca bir diğer önemli konu ise dahili ve harici olmasıdır. Tavsiye edilen harici ekran kartına sahip bir laptopun tercih edilmesidir. Çünkü dahili ekran kartları on board yani ana karta bağlı ve her bilgisayarda olan ayrılmış video belleği kısıtlı ve gücünü sadece RAM’lerimizden alan grafik kartlarıdır. Bunlar oyun oynamak için yeterli özelliğe sahip değildir.