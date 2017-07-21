PES 2018 Bekleyenlere Müjdeli Haber Geldi

Futbol oyunları denildiğinde akla gelen iki seriden biri olan PES serisi, en büyük rakibi olan FIFA serisinin gerisinde kalmaya başladı. Son birkaç yıldır geri planda kalan oyunun yeniden öne geçmek için belli başlı adımlar attığını da söylemek gerekiyor. PES 2017 serisinde biraz daha başarılı bir oyun ortaya koyan yapımın şimdiyse PES 2018 serisiyle gündeme geldiğini görüyoruz. Artık yeni seri için geri sayımın başladığını da düşünecek olursak, PES 2018 oyununun nasıl detaylara sahip olacağı ve ne zaman oynanabilir sürümünün yayınlanacağı merakla bekleniyordu.

Bu bekleyiş ise artık son buluyor. Çünkü PES 2018 oyununun herkese açık beta sürümü yayınlandı.

PES 2018 Beta Nasıl Detaylara Sahip?

Brezilya ve Fransa milli takımlarının yer aldığı PES 2018 beta sürümünün, tüm oyun modlarını barındırmadığı da açıklandı. PES 2018 beta sürümün 31 Temmuz tarihine kadar kullanımda olacağı, bu tarihten sonra betanın kapatılacağını da ekleyelim. Hem oyun içi hataların giderilmesi hem de yaşanan sorunların tamamen ortadan kaldırılacağı yeni test sürecinde oyun ne kadar başarılı bulunacak göreceğiz.