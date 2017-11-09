PlayStation Mobil Yeni Yüzüne Kavuştu

Oyun desteği bir yana, oyunları içerisinde yer alan servis desteğini de genişletilen PlayStation, şimdilerde yeni bir dönüşümün içerisinde. Bu kez sistemin çok daha detaylandırıldığını gösteren adımlar atılmaya başlandı. İlk olarak ödül sisteminde yapılan değişiklikle beraber oyuncuların, puan karşılığı oyunlarda kullanılacak olan ücretler kazanacağı açıklanmıştı. Şimdi ise PlayStation mobil sistemi için yeni bir güncelleme yayınlandı ve PlayStation konsol kullanıcılarına bir hayli detaylı özellikler sunulmuş oldu.

PlayStation Mobil Neler Kazandı?

Yeni gelen mobil güncellemesinden sonra servis daha da geliştirildi. İlk olarak PlayStation mobil kullanıcılarının arkadaşları ile daha iyi bir diyalog alanı oluşturmaları için Facebook benzeri bir yapı sunulduğu açıklandı. Bu sistem sayesinde Facebook kullanıcıları arasında akış sistemini destekleyecek olan yeni bir sohbet uygulaması benzeri bir sistem sunulmuş oldu. Bunun dışında PlayStation mobil servisine, daha iyi kontrol ve genel bilgi sistemi getirildi.

Bu sayede kullanıcılar kendi oyunları ve oyun başarımlarını görebilecekleri gibi arkadaşlarının oyun beğenileri ve oyun başarılarını da görmek mümkün olacak. Bildirim sistemi, kupa bilgileri genel arkadaş aktiviteleri gibi hemen her detayı gösterecek olan yeni PlayStation mobil sistemi, konsola gerek kalmadan arkadaş eklemeniz mümkün hale getirildi. PlayStation mobil sürümünün bu değişikliğinin hem Android hem de iOS için yayınlandığını da ekleyelim.