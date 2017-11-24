PlayStation Store Black Friday İndirimleri Açıklandı

Ülkemizde de Kara Cuma olarak bilinen ve alışveriş çılgınlığı ile gündeme gelen Black Friday sonunda başladı. Başta teknoloji mağazaları olmak üzere birçok alanda hatırı sayılır indirimlerin yapılmaya başlandığını gördük. Bu yılda beklenen indirimlerin gerçekleştiği Kara Cuma kapsamında oyun tutkunları içinde özel sürprizler yapıldı. Son olarak PlayStation Store Black Friday indirimleri açıklandı. Birçok ünlü oyunda hatırı sayılır indirimlerin yapıldığını açıklayan Sony, indirimler sonrasındaki fiyatları da yayınladı.

PlayStation Store Black Friday Beğeni Toplayan İndirimler

Her sene olduğu gibi bu sene de PlayStation Store Black Friday indirimlerinde konsol konsol sınıflandırmalar yapıldı. Yani PlayStation 4 için ayrı, diğer seriler için ayrı indirimler gördük. Sözü uzatmadan indirimlere geçiş yapalım.

PlayStation 4 İndirimleri

Sniper Elite İndirimli Fiyat: 62 TL

For Honor İndirimli Fiyat: 90 TL

Persona İndirimli Fiyat: 105 TL

GTA 5 İndirimli Fiyat: 75 TL

Gran Turismo Sport İndirimli Fiyat: 110 TL

Horizon Zero Dawn İndirimli Fiyat: 95 TL

The Evil Within 2 İndirimli Fiyat: 105 TL

PlayStation 3 İndirimleri

Persona 5 İndirimli Fiyat: 80 TL

God Of War İndirimli Fiyat: 21 TL

Mass Efect Trillogy İndirimli Fiyat: 26 TL

The Last of Us İndirimli Fiyat: 24 TL

İnFAMOUS Koleksiyonu İndirimli Fiyat: 22 TL

PlayStation Store Black Friday için açıklanan iki konsol indirimleri bu şekilde.