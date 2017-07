Pokemon Go Festivali Bekleneni Veremedi

Pokemon Go Festivali sorunlarıyla beraber başladı. Pokemon Go Festivali kapsamında yaşanan sorunlar neler? Niantic tarafından açıklama yapıldı mı?

Hem büyük bir güncelleme hem de özel bir etkinlikle Pokemon Go oyununun ilk yılının kutlanacağı aylar öncesinden açıklanmıştı. Yapılan tüm duyurularda etkinliklerin oyun tarihinde bir ilk olacağı ve tüm etkinliklerin Chicago’da düzenleneceği açıklanmıştı. Yapılan tüm bu açıklamalardan sonra merakla beklenen etkinlik sonunda düzenlenmeye başladı. Pokemon Go Festivali olarak düzenlenen etkinlikte yeni dev Pokemon karakterlerine karşı mücadeleler yapılacağı belirtilmişti. Büyük bir coşku ile başlayan Pokemon Go Festivali ne yazık ki istendiği gibi gitmedi.

Pokemon Go Festivali Fiyaskoya Dönüştü

Yapılmak istenen Pokemon Go Festivalinin bir hayli beğeni toplaması bekleniyordu. Aslında oluşturulan düşüncenin ise gerçekleştirilmesi tam anlamıyla mümkün olmadı. Öyle ki Pokemon Go Festivali binlerce kullanıcıyı kaldıramadı ve kullanıcılar beklendiği gibi oyuna giriş yapmadı. Pokemon Go Festivali kapsamında kullanıcıların bağlantı sorunları yaşadığı ve bu nedenle oyuna bağlantıların mümkün olmadığı belirtildi.

Kısacası büyük bir merakla beklenen Pokemon Go Festivali ne yazık ki beklendiği gibi gitmedi ve bağlantı sorunları tam anlamıyla bir fiyasko yaşanmasına neden oldu. Etkinlik kapsamında yaşanan bağlantı sorunlarının önüne geçmek için çalıştıklarını da belirten Niantic firması sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini sinyallerini de verdi. Bakalım Pokemon Go Festivali sorunlarla anılan bir etkinlik olarak mı kalacak?