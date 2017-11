Pokemon GO iPhone X Desteğini Aldı

Pokemon GO oyunu için iPhone X güncellemesi geldi. Pokemon GO nasıl bir düzenleme aldı? Değişen noktalar neler? iPhone X için uyum süreci mi başladı?

iPhone X akıllı telefonları, sıradan akıllı telefonlara göre çok daha farklı bir yapıyla geldi. Özellikle ekran sisteminde kullanılan değişim bir hayli ilgi çekti. iPhone modeller içerisinde ilk defa kullanılan tam ekran ve OLED ekranlarının yanı sıra, Face ID için kullanılan çentik alanı bir hayli konuşuldu. Çünkü bu çentik bölümü, uygulamalar dahil olmak üzere birçok kısımda değişiklik yaşanmasına neden oldu. Birçok uygulamanın bu çentik bölümü yüzünden görüntü sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Oyunlarda bu gruba dahil edildi. Bu oyunlardan birisi de Pokemon GO oyunu olmuştu. Çentik bölümü nedeniyle sorun yaşanılan oyun için ise beklenen güncelleme yayınlandı.

Pokemon GO İçin Beklenen Güncelleme

Niantic tarafından açıklanan bilgilere göre sırf iPhone X çentiğine özel olarak bir düzenleme yayınlandı. Bu güncelleme ile Apple’ın yönergelerine uyarak yeni bir çözünürlük değeri belirlendi. Pokemon GO görüntü kalitesi böylelikle arttırılmış oldu. Görüntü kalitesinin artmasının yanı sıra çentik kısmında dolayı kaynaklanan görüntü kaybı da giderildi.

Bunun yanında ise iOS 8 sürümüne verilen desteğin kaldırıldığı açıklandı. Artık iOS 8 kullanan cihazlarda Pokemon GO oynamak mümkün olmayacak. Ek olarak hata düzenlemelerini içeren güncellemenin şu an indirilebilir şekilde yayınlandığını da eklemiş olalım. Pokemon GO düzenlemelerinin iPhone üzerinde daha da devam edeceği konuşulan başka bir detay.