Rules Of Survival’a FPP Modu Geliyor!

Dünya üzerinde milyonlarca mobil oyuncunun gözdesi olan Rules Of Survival önümüzdeki hafta içinde yapacağı devrim niteliğindeki yeni güncellemesi ile Rules Of Survival kullanıcılarına yeni bir oyun deneyimi yaşatacak.

Çıktığı günden bugüne 100 milyondan fazla oyuncuya ulaşan mobil battle royal oyunu Rules of Survival kendini yenileyen, getirdiği güncellemeler ile mobil oyun dünyasında yerini sağlamlaştıran ve rakipleriyle rekabetini ciddiye alan bir oyun olarak Rules Of Survival zirvedeki yerini şimdilik koruyor.

NetEase Game resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklama ile güncellemenin 18 Nisan’da yapılacağını belirtti. Rules Of Survival FPS(First Person Perspective) modun nasıl görüneceğini merak ediyorsanız örnek görsellere bakabilirsiniz.

Rules Of Survival Nedir?

Battle royal eğlencesini mobil cihazlarınıza getiren devasa haritalarıyla, güzel oynanış mekanikleriyle, ses ve görüntüsü ile savaş hissini yaşatan bir oyun. Oyunda kaç kişi öldürdüğünüz değil hayatta kalabilmeniz asıl mesele. 120 online oyuncunun içinden savaşarak veya saklanarak en son hayatta kalan kişi olmak için uğraşıyorsunuz. Ayrıca oyun geçtiğimiz aylarda Rules Of Survival yaptığı dünya çapında ki turnuvasıyla oyuncularına toplam 600 bin dolar dağıtarak mobil oyun dünyasında büyük bir devrim yaptı.