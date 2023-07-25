Kremlin Bilgi Portalı tarafından Rus vatandaşların bundan sonrası için cinsiyet değiştirmek ve hormon tedavisi görmek isteyenlerin sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunamacağı aktarıldı.

Kararnamede doğuştan genital organ bozukluğu olan kişilerin cinsiyet değiştirme ameliyatı ve hormon tedavisi görebileceği ifade edildi. Aynı zamanda daha önceden cinsiyet değişikliği yapmış ve evlenmiş kişilerin evliliklerinin geçersiz sayılacağı ve bu kişilerin evlat edinemeyeceği aktarılmıştır.

Kararnamede Rus çocuklarının sağlığının korunmasının altı çizildi.Rus aile yapısı ve anayasal ahlaki değerlerin korunmasına yönelik bu kararın alındığı vurgulandı.

Putin, geçtiğimiz yıl imzaladığı kararname ile Rusya’da geleneksel olmayan ilişki ve cinsiyet değiştirmeye dair propagandaları yasaklamıştı.