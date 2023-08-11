Pandemi sonrasında artan hijyen ihtiyacı hala daha devam ediyor. Bu kapsamda havlu kağıt ve tuvalet kağıdı fiyatları da sık sık araştırılıyor. Zorlaşan hayat koşullarında her hizmete yapılan zamdan Tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda yüzde yüz etkilenirken, geçtiğimiz seneden bu yana artan fiyatları vatandaşın cebini yoruyor. İhtiyacı olan vatandaş, stokları eritecek ve evinin stoklarını tazeleyecek indirimleri takip ediyor. Bu kapsamda marketler de müşteri yoğunluğunu arttırmak için bir çok kampanya düzenliyor. Migros da tuvalet kağıdı indirimlerinin sunan marketler arasında yer alıyor. Hafta hafta yayınladığı indirim broşürlerinde indirimlerini sunan marketler arasında yer aşan Migros, sadece bir gün sürecek tuvalet kağıdı indirimini açıklamış bulunuyor. Migros ta sayılı saatler kalan tuvalet kağıdı indirimlerinde fiyatlar kasa da 90 TL iniyor.

MİGROSTA ŞOK İNDİRİM

Migros sanal market sitesi üzerinden yaptığı açıklama kapsamında sadece 1 günlük sürecek indirimde tuvalet kağıdı fiyatlarının yüzde 60 kadar düşeceğini belirtti. Selpak 8'li tuvalet kağıdı ürününün fiyatı 149,90 TL iken 90 TL birden düşerek 59,90 TL'ye inmiştir.

TARIM KREDİ İNDİRİM FURYASI BAŞLADI

Son zamanlarda nezih ortamı ve ürünlerinin başarısı ile adından bahsettiren Migros, duyurduğu kampanyaları için sadece sayılı günler sunuyor. Son zamanlarda ise sadece 24 saatlik indirimlerini sunuyor. Ve bu indirimlerden de yüz binlerce vatandaş faydalanıyor. Marketler zaman zaman düzenledikleri kampanyalarını sunarken, Migros haricinde bir kampanya da Tarım Kredi Market tarafından SUNULUYOR. Üretimden halka mantığı ile hareket eden Tarım Kredi indirimleri devam ediyor. Tarım Kredi Market'te Familia 3 katlı 40 Rulo tuvalet kağıdının satış fiyatı 159,90 TL'den satışa çıktı. Tarım Kredi Market'in tuvalet kağıdı indiriminden yararlanabilmek için son tarih 17 Ağustos. 17 Ağustos'a kadar Familia 40 rulo tuvalet kağıdı 159.90 TL olacak.