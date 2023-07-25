Devlet dar gelirli vatandaşa yönelik destek ödemelerine devam ediyor. Sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynayan devlet destekleri 7'den 70'e ödemeleri devam ediyor. Doğal afet durumlarında zora düşen vatandaşa da devlet desteğini sunuyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında hayat kabusa dönmüştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yanı sıra evsiz yurtsuz kalan vatandaşlarımız da olmuştu. Devlet zor durumda kalan vatandaşına destek ödemesi olarak kira yardımı vermeye başlamış ve ev sahibi ile birlikte kiracılara da destek ödemesi sunmuştu. Her ay devam eden destek ödemeleri ile alakalı gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay bayram öncesinde yatırılan kira yardımı desteklerinin Temmuz ayında ne zaman yatırılacağı merakla araştırılmaktaydı. İçişleri Bakanlığı konu ile alakalı son dakika yaptığı açıklamasında, hak sahibi hanelere destek ödemelerinin yapıldığı belirtildi. Nisan ayında başlayan kira yardımı destek ödemelerinin 4. tekrarı hesaplara aktarıldı.

Depremzedeye Ne Kadar Destek Veriliyor

Nisan ayında ödenmeye başlayan depremzede yardımı ev sahipleri ve kiracılar olarak ikiye ayrılmakta. ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 3 bin lira kira yardımı yapılmakta.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem yardımı ile alakalı resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, zor durumda olan vatandaşın her daim yanlarında olduğunu söyledi ve hesaplara aktarılan miktar konusunda da bilgilendirme yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamasında "AFAD ’dan Nisan ayından itibaren 4. kira destek ödemesi depremzede vatandaşlarımızın hesaplarına yatırıldı. Temmuz ayında; toplam 304.108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin TL kira destek ödemesi yapıldı. 4 ayda ise toplam yapılan kira yardımı; 5 milyar TL'yi aştı. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek." dedi.

Deprem Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz aylarda evinden yurdundan olan depremzede için başlatılan yardımlar için başvuru hala daha yapılabilmekte. Bunun için e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.