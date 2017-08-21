Samsung Galaxy A5 (2018) Özellikler, Çıkış Tarihi ve Fiyat

Samsung, diğer markalarla arayı epey bir açacakmış gibi gözüküyor. Note 8 modelinin tanıtımına sadece 2 gün kalması bir yana dursun Güney Koreli teknoloji uzmanı, orta sınıf modelleri içinde yenileme çalışmalarını hız kazandırmış durumda. Markanın son olarak ortaya çıkan serilerinden birisi de Samsung Galaxy A5 (2018) akıllı telefonları oldu. Orta sınıfın amiral modeli olmasının yanı sıra, Samsung’un en çok satan serisinin de yeni modeli olacak olan Samsung Galaxy A5 (2018) akıllı telefonlarının ortaya çıkmasını sağlayan detay ise GeekBench sonuçları oldu.

Samsung Galaxy A5 (2018) Özellikleri Nasıl Olacak?

Test sonuçlarına bakacak olursak, geçen seneye göre çok daha başarılı bir akıllı telefon modeli göreceğiz. İlk olarak işlemci serileri yenilenecek. Qualcomm’un en az üst seviye işlemci modelleri kadar konuşulacak işlemcileri Snapdragon 660 serisine sahip olacak Samsung Galaxy A5 (2018), 2 GHz hızın daha üstü değerleri sunabilecek.

İşlemci kısmı gerçekten başarılı bir seri fakat orta sınıf olarak da tanıtıldığını bildiğimiz bir seri. Asıl ilginç olan RAM bellek miktarları. Gakaxy S8 akıllı telefonlarında bile 4 GB RAM bellek seçimi yapan markanın, bu seride 6 GB RAM bellek kullandığı görülüyor. Samsung Galaxy A5 (2018) akıllı telefonunun orta sınıfın bile üzerinde olacağını gösteren bir detay olan belleklerin teknolojileri ise bilinmiyor.

Samsung Galaxy A5 (2018) Çift Kamera İle Gelecek

Yeni akıllı telefonların işlemci ve bellekleri dışında kamera detayları da ortaya çıkmış durumda. Tüm bu özelliklerine ek olarak Samsung Galaxy A5 (2018) akıllı telefonlarının çift kamera kullanımı yapacağı da görülüyor. Fakat testlerde kameraların kaç MP değerinde olduğu bilinmiyor. Bu özellikleriyle beraber telefonların ne zaman tanıtılacağını şu an bilmiyoruz fakat, Samsung’un kısa süre sonra bir sürpriz yaparak tanıtım gerçekleştirmesi muhtemel. Fiyat konusunun da tanıtımda beklenen bilgiler verilecek.