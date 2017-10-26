Samsung Galaxy A7 (2018) için İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Galaxy A7 (2018) akıllı telefonları için hem render görselleri ortaya çıktı hem de performans testleri ortaya çıktı. Galaxy A7 (2018) nasıl bir telefon serisi?

Samsung’un bu yıl orta segment modellerinde önemli bir değişikliğe adım atacağı biliniyor. Markanın yapacağı değişikliklerle beraber orta sınıf serilerin, üst segment akıllı telefonları aratmayacak sistemlere sahip olduğunu göreceğiz. Bir hayli başarılı bir akıllı telefon serisi olması beklenen yenilenmiş orta sınıf modelleri arasında dikkat çekecek seri ise Galaxy A7 (2018) modeli olacak. 2018 yılı içerisinde tanıtılması beklenen telefonun, mevcut üst segment serilerini aratmayacak sistemlere sahip olacağı da son sızıntılarla beraber bir nevi kesinleşmiş oldu. Son olarak GeekBench testinde ortaya çıkan telefonların detaylı bilgilerine bakalım.

Galaxy A7 (2018) RAM Bellek Miktarı İle Şaşırtacak

Galaxy A7 (2018) içerisinde en çok dikkat çeken kısmında RAM bellek miktarı olması bekleniyor. GeekBench test sonuçlarına göre akıllı telefonun 6 GB RAM bellek miktarına sahip olacağı görülüyor. 6 GB RAM bellek miktarı Samsung’un mevcut amiral gemisi akıllı telefonlarında bile yer vermediği bir değer.

Bunun dışında işlemci kısmında da Exynos 7885 serisinin kullanılacağı görülüyor. Exynos 7875 işlemcisi de 14 nm üretim sürecinin bir ürünü olan ve 2 GHz değerlerine kadar çıkan başarılı bir işlemci. Beraberinde Mali-G71 CPU işlemci serisini de getireceği düşünülen Exynos 7885, Galaxy A7 (2018) performansını bir hayli arttıracak.

Ekran boyutu konusunda bir bilgi bulunmayan Galaxy A7 (2018) serisinin, arka kısımda ise tek kamera kullanımı yapacağı ve çerçevelerinde biraz daha kalın olacağı beklentisi var. Parmak izi sensörlerinin arka kısımda yer alacağı yeni akıllı telefonların tanıtım tarihine kadar belli aralıklarla yeni özelliklerinin belli olması da beklentiler arasında.

Galaxy A7 (2018) Bilinen Özellikler Özet