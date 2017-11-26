Samsung Galaxy A8 (2018) için Ön Panel Sızdırıldı

Samsung Galaxy A8 (2018) akıllı telefonları için ön panel görselleri yayınlandı. Samsung Galaxy A8 (2018) için detaylar belli oldu mu? Ekran nasıl olacak?

Samsung’un orta sınıf akıllı telefon serisi olan A serisi akıllı telefonlar, her sene yenilenmeye başladı. A5, A7 ve A3 olarak devam eden serinin önümüzdeki yıl ise yeni bir üye daha kazanması bekleniyor. Önümüzdeki sene gelmesi beklenen yeni modelin ise Samsung Galaxy A8 (2018) serisi olması bekleniyor.

Daha yüksek özelliklere sahip olacağı ve sistem özellikleri olarak amiral gemisi modellerini aratmayacak telefonlar olarak beklenen Samsung Galaxy A8 (2018) serisi için son olarak ise ön panel paylaşımı yapıldı. Paylaşılan ön panel görselleri ise çok önemli detayları ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy A8 (2018) Çift Selfie Kamerası İle Geliyor

Eğer iddialar doğruysa ve paylaşılan ön panel gerçekten Samsung Galaxy A8 (2018) telefonlarına ait çıkarsa, bu modelin ilk defa çift selfie kameralı Samsung modeli olması bekleniyor. Bunun dışında telefonun ekranlarının Galaxy S8 akıllı telefonlarında olduğu gibi sonsuz ekrana sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A8 (2018) modeli için şu an elde edilen bilgiler bu yönde. Sadece ön panel görsellerinin yayınlanması bile Samsung Galaxy A8 (2018) beklentilerinin artmasına neden oldu. Fakat detaylar için biraz daha beklememiz gerekecek. CES 2018 sonrasında gelecek olan bilgilerle beraber daha detaylı bir ön bilgi elde edilmiş olacak.