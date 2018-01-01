Samsung Galaxy Note 8 Pil Sorunu İçin İlk Resmi Açıklama!

Samsung, ilk olarak Note 7 modelinde ciddi bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Seri üretim telefonlarında ilk defa kitlesel bir sorun yaşayan marka, telefonların pil nedeniyle bir bir yaması haberleri ile gündeme gelmişti. Teknoloji devinin, yanlış pil tasarımı nedeniyle yaşadığı bu durum sonrasında Note 7 serisinin tarihe karıştığını gördük. Tüm modellerin toplatılması ve serinin iptal edilmesi ise çok sancılı bir süreç oldu. Tüm bunların geride kaldığı model olarak geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 8 ise gerek pil konusunda gerekse de teknik özellikler konusunda bir sorun yaşatmadı. Tam da düne kadar.

Samsung Galaxy Note 8 Pil Sorunu Devam Ediyor

Yaşanan sorun bir kullanıcının iddiası ile gündeme gelmişti. Samsung Galaxy Note 8 modellerinde tam olarak şarjınız bitecek olursa, telefonların %0 şarjdan yeniden şarj olmadığı iddia edilmişti. Galaxy S8 serilerinde de olduğu belirtilen sorun ise giderek büyüdü ve iddiadan çıktı.

Birçok modelde aynı sorunun yaşandığına ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Samsung Galaxy Note 8 modellerinin pil boşaldıktan sonra bir daha açılmaması konusunda şikayetlerin artması, yeni bir sorun ile karşı karşıya kalacağımızı göstermiş oldu.

Açıklama Gecikmedi

Yaşananların hemen arkasından Samsung tarafından bir açıklama geldi. Note 8 ve Galaxy S8 modellerinde yaşandığı belirtilen bu sorunun incelemeye alındığı açıklandı. Şu an için kitlesel olarak bir sorun boyutuna ulaşmayan batarya sıkıntısının, belli cihazlarda gözüktüğü ortaya çıktı. Samsung ise hemen inceleme başlattıklarını açıkladı.

Teknoloji devi kaç cihazın etkilendiği ve sorunun neden kaynaklandığı konusunda bir çalışma programı açıklamış durumda. Eğer sorun dar bir kullanıcı kitlesiyle sınırlı kalırsa, muhtemelen telefonlar değiştirilecek. Şimdilik Samsung’un resmi açıklaması sorunun kabul edilmesi ve soruşturma açılması yönünde. Bundan sonraki süreçte gelecek olan açıklamaları da takip edeceğiz.