Samsung Galaxy Note 9 Kod Adıyla Geliyor

Galaxy S9 akıllı telefon serisinden sonra Samsung’un yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu amiral gemisi serisi ise bir başka ünlü model olan Note modellerine dahil olacak. Samsung Galaxy Note 9 olarak gelmesi beklenen yeni akıllı telefonların, Galaxy S9 serisinden sonraki en başarılı modellerden biri olması bekleniyor. Beklentilerin oldukça yüksek olduğu yeni akıllı telefon modeline ilişkin ise sürekli önemli detaylar ortaya çıkıyor. Son detaylara ise Samsung Galaxy Note 9 modelinin adının ne olacağıyla ilgili.

Samsung Galaxy Note 9 Kod Adı Kullanacak

Bu konuda paylaştığı bilgiler yakından takip edilen Evan Blass tarafından yapılan paylaşımlara göre, yeni modelin bir kod adı bulunacak. Yeni modelin kod adının ise crown olacağı bilgisi verildi. Yani telefonlar kralın tacı anlamına gelen bir kod adıyla beraber gelmiş olacak. Eğer bu bilgi doğruysa Samsung’un planlarını da ortaya koyuyor.

Öyle ki bu modelin Samsung serileri içerisinde en iyi akıllı telefon olması yolunda beklentiler sadece bu açıklamalarla bile artmış durumda. Markanın kod adını kullanacak olması çok daha iddialı bir Samsung Galaxy Note 9 akıllı telefonunun geleceğinin en büyük işareti olarak gösterilebilir. Yine de tüm bunlar için henüz erken olduğunu da ekleyelim. Samsung’un tanıtımlarını beklemek ve kod adı iddialarını görmek gerekiyor.

Teknik özellikler kısmında beklentilere baktığımızda da bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki teknik özellikler kısmında Samsung Galaxy Note 9 modelinin 6.4 inçlik bir ekrana sahip olması ve tamamen çerçevesiz bir ekran kullanması beklentisi var. 18.5:9 ekran oranının dışında yeni modelin içerisinde 4000 mAh değerinde batarya bulunacağı ve Snapdragon 845 işlemcilerine yer verileceği belirtiliyor.

Yine çift kamera kullanacak olan akıllı telefonun diğer detayları için tanıtımı bekleniyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörlerinin olup olmayacağı ve ön kamera kısmında nasıl bir tercih yapılacağı gibi önemli kısımlar ise tamamen soru işareti olarak karşımıza çıkmakta.