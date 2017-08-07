Samsung Galaxy S8 Active Tanıtıldı. Özellikler ve Fiyat

Samsung, akıllı telefonlarını tanıtmaya devam etmekte kararlı. Herkes Note 8 modelinin tanıtımını beklerken, Samsung bugün bir sürpriz yaptı ve Samsung Galaxy S8 Active modelinin tanıtımını gerçekleştirildi. Amerika’da gerçekleştirilen Samsung Galaxy S8 Active tanıtımıyla beraber tüm teknolojilerde net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Telefonların merakla beklenen özellikleri de sonunda açıklanmış oldu. Hemen özelliklere geçelim.

Samsung Galaxy S8 Active Maksimum Koruma

Telefonlar daha öncede paylaşılan tasarımlara birebir benzer tasarımlara sahip olarak ortaya çıktı. Tanıtımdan önce telefonlara ait olduğu belirtilen görsellerle birebir benzer bir tasarıma sahip olan akıllı telefonların, maksimum koruma için 4 köşesinde de yastık kullanımı yaptığı görülüyor. Düşmelere karşı ekstra koruma sağlanan modelin arka yüzeyinde yer alan tırtıklı yüzey ise kaymayı engelleyecek şekilde tasarlanmış.

Bunun dışında tabi ki beklendiği gibi yeni modelin suya, toza ve çamura dayanıklı olduğunu ekleyelim. Hem ekran kısmında hem de tasarım kısmında dayanıklılığı arttırmak için özel sistemlerin kullanıldığını da görüyoruz.

Samsung Galaxy S8 Active Teknik Özellikler

Telefonların maksimum dayanıklılık için tasarlandığını biliyoruz. Bunun için daha çok merak edilen teknik özelliklere geçelim. Samsung Galaxy S8 Active modeli içerisinde Snapdragon 835 işlemcileri bulunuyor. Amiral gemisi işlemcilerin yanı sır a Samsung Galaxy S8 Active modelinin, 4 GB RAM bellek miktarına sahip olduğu da açıklandı.

Düzleştirilmiş ve Quad HD çözünürlük sunan ekranların yanı sıra modelin 4000 mAh gibi birde bataryası bulunuyor. 12 MP değerine tek arka kamera kullanılan modelin yine ön kamerasında da bir değişim söz konusu değil.

Tüm bu özellikleriyle beraber Samsung Galaxy S8 Active modelinin ilk olarak Amerika’da AT&T tarafından hatta dahil 28 dolarla satılacağı açıklandı. Genel modeller içinse bilgi verilmedi.