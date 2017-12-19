Samsung Galaxy S9 ve S9+ Ön Panelleri Paylaşıldı

Akıllı telefon teknesinin yeni kürekleri görevi göreceği düşünülen Samsung Galaxy S9 ve S9+ modelleri, her geçen gün biraz daha detaylanmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusundan tutun, telefonların ne gibi sistem özelliklerine sahip olacağı kısmına kadar sürekli olarak iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Samsung Galaxy S9 ve S9+ serisinin Şubat ayında tanıtılmasının muhtemel olduğu yönünde bazı açıklamalar gelmişti. Bu iddiaların ardından ise artık görseller gelmeye başladı. Son görseller Samsung Galaxy S9 ve S9+ modellerinin panelleri olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı.

Samsung Galaxy S9 ve S9+ Ekranları Nasıl Bir Tasarımla Gelecek

Samsung Galaxy S9 ve S9+ telefonlarına ait olduğu iddia edilen, ekran panel görsellerine bakacak olursak, her iki modelde de tanıdık bir tasarım göreceğiz. Yine sonsuz ekran tasarımı sunacağı görülen modellerin, üst kısımda ise çok daha fazla sensör alanı sunduğu görülüyor. Hem kamera sensörlerinin hem de alan açıklığının çok daha fazla olduğu görülüyor.

Bunun dışında Samsung Galaxy S9 ve S9+ akıllı telefonlarının ekran sisteminin yine S8 modellerinde sunulan yapıya benzer ana yapı göreceğiz. Sonsuz ekran teknolojisi konusunda farklı bir adım atılıp atılmadığını bilmek pek olası değil. Ekran altında parmak izi sistemi, ekstra görüntü teknolojileri gibi artıları gelecek mi? Tanıtımla ortaya çıkacak.