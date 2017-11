Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus CES 2018’de Gelebilir! Tüm Detaylar

iPhone X akıllı telefonlarından sonra, Samsung’un adımının nasıl olacağı en az iPhone X kadar konuşuluyor. Her ne kadar Note 8 akıllı telefonlarında yer alan sistemin iPhone X modeli ile yarışabileceği düşünülse de psikolojik olarak geri planda kalmak istemeyen Samsung’un Galaxy S9 ve S9 Plus modelini erken çıkaracağı düşünülüyordu. Gelen son bilgilere göre de beklendiği gibi olacak ve Galaxy S9 ve S9 Plus akıllı telefonları beklenenden erken gelecek. Son olarak Evan Blass tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri CES 2018 fuarında tanıtılacak.

Galaxy S9 ve S9 Plus İçin Neler Bekleniyor?

Evan Blass tarafından yapılan açıklamayla beraber gündeme bomba gibi düşen Galaxy S9 ve S9 Plus tanıtımı, bu iddialara göre 1-2 ay sonra tanıtılacak. Ocak ayında düzenlenecek olan CES 2018 ile ortaya çıkması beklenen telefonların, özellikleri de şimdiden paylaşılmaya başlandı. Bu özellikler hakkında da daha detaylı bilgiler verelim.

Galaxy S9 İçin Beklentiler

CES 2018 tarihinin verilmesinin ardından önemli özellikler konusunda da bilgiler verildi. Ana model olacak olan Galaxy S9 için belirtilen özelliklerden başlayalım. Bu modelde ilk olarak ekran teknolojisinin değiştirilmesi bekleniyor. Artık parmak izi sensörlerinin ekran özerinde yer aldığı bir telefon göreceğiz.

Genel olarak sonsuz ekran sisteminin ise değiştirilmemesi bekleniyor. Yine 18:9 geniş ekran göreceğiz. 4 GB RAM bellek ve 10 nm ile üretilmesi beklenen Snapdragon 845 işlemcilerini kullanacak olan Galaxy S9, AKG stereo hoparlörler kullanacak. Çift kamera kullanacağı ve 3,5 mm kararının ne olacağı bilinmeyen telefonların Plus serisine geçelim.

Galaxy S9 Plus Beklentiler

Galaxy S9 ve S9 Plus arasında biraz daha üst model olacak olan Plus serisinin farkı ise RAM bellek ve pil miktarı olacak. 6 GB RAM bellek kullanması beklenen Plus telefonlarının, batarya kapasitesinin ve ekran boyutunun ne kadar farklı olduğu konusunda da bazı bilgiler var. Buna göre Super AMOLED üzerinden geliştirilen telefonların Plus modelinin 6.2 inç ekrana, Galaxy S9 serisinin ise 5.8 inç ekrana sahip olması bekleniyor.