Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus için Özel Videolar Yayınlandı

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için 3 yeni video yayınlandı. Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus videolarında yer alan detaylar neler? Samsung neleri vurguladı?

Kısa süre önce tanıtımı yapılan Samsung Galaxy S9 serisi akıllı telefonlar, yavaş yavaş test edilmeye başladı. Telefonlar ne kadar dayanıklı? Performans ne kadar yüksek? Diğer telefonlara karşı ne kadar başarılı bir seriden söz ediyoruz? Tüm bunlar kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından değerlendirilmeye başlandı. Bir yandan kullanıcıların Samsung Galaxy S9 serisini testleri devam ederken, diğer yandan ise Samsung reklamlarına devam ediyor. Son olarak seri için 3 ayrı video yayınlandı.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus Özelliklerine Dikkat Çeken Videolar

3 yeni video paylaşımı yapan Samsung, videolarda telefonların yeteneklerini ortaya koyuyor. İlk videoda, yenilenmiş streo hoparlör serisinin, IP68 dayanıklılık sertifikasının ve kameranın yavaş çekim modunun ne kadar başarılı olduğu üzerinde duruluyor.

İkinci videoda ise düşük altında kameranın ne kadar başarılı olduğu, kamera focuslamasının ne kadar iyi olduğu ve bölünmüş ekran modlarının üzerinde duruluyor.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus için yayınlanan son videoda ise çok konuşulan AR emoji özelliğinden söz ediliyor. Samsung’un Apple’ın Animoji özelliğine rakip olarak sunduğu yeni özelliğinin üzerinde durulurken eğlenceli görüntülere de yer veriliyor.

45 saniyelik sürelerle yayınlanan videolar, bir yandan telefonların ne kadar iddialı olduğunu gösterirken bir yandan da Samsung’un reklam çalışmalarına devam edeceğinin kanıtı. Bakalım bundan sonra ne gibi çalışmalar görmek mümkün olacak?