Samsung Gear S3’e Gelen Tizen 3.0 Güncellemesi Batarya Performansını Düşürdü

Samsung’un sevilen akıllı saati Gear S3’e gelen Tizen 3.0 güncellemesi batarya performansını düşürdü.

Kullanıcılar tarafından yavaş yavaş tercih edilmeye başlanan akıllı saatlerin en çok şikayet edilen özelliklerinden birisi düşük pil performansı olarak gösteriliyordu. Samsung’un sevilen akıllı saati olan Samsung Gear S3’e gelen Tizen 3.0 güncellemesiyle birlikte Gear S3’ün düşük batarya performansı Tizen 3.0 güncellemesiyle birlikte daha da düştü.

Konuyla ilgili olarak henüz açıklama yapmayan Samsung’un Gear S3 modelinin batarya performansında ne kadarlık bir düşüş yaşandığı henüz belli değil. Tizen 3.0 güncellemesini yapan kullanıcılar batarya performansı düşüklüğünün sadece Gear S3 modellerinde yaşanmadığı Samsung’un Tizen 3.0 güncellemesini alan diğer giyilebilir cihazlarda da yaşandığı aktarıldı.

Kullanıcılar ayrıca Tizen 3.0 ile birlikte akıllı saatlerinin özelleştirilmiş arayüzlerinde sorunların baş gösterdiğini ve cihazlarının performansında da düşüklüğün olduğunu belirtti. Samsung’un kısa bir sürede yeni bir Tizen güncellemesi yayınlayıp sorunları çözmesi bekleniyor.