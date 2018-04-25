Samsung Gear VR Uyumlu Telefonlar

Samsung ve Oculus ortaklığı ile geliştirilen mobil sanal gerçeklik gözlüğü Samsung Gear VR, akıllı cep telefonu kullanıcılarına en etkili sanal gerçeklik deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Akıllı cep telefonunuzu mobil sanal gerçeklik gözlüğünüz Gear VR‘ın içine yerleştirerek sanal gerçeklik deneyimini ayağınıza getirebilirsiniz. Fakat bunu yapabilmek için Gear VR uyumlu telefonlardan en az birine sahip olmanız gerekiyor. Aksi takdirde Gear VR telefonunuza uyum sağlayamayacak ve sanal gerçeklik gözlüğünün sunduğu imkanlardan faydalanamayacaksınız.

İlk olarak Samsung‘un 2014 yılında düzenlediği Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkan sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, Aralık 2014’te piyasaya sürüldü. İlk sürüm Gear VR, “First Innovator Edition” adıyla piyasaya çıkmıştı ve sadece Samsung Galaxy Note 4 cihazı ile uyumlu olarak çalışıyordu.

Mart 2015’te piyasaya sürülen “Second Innovator Edition” isimli ikinci sürüm ise ilk sürümden farklı birkaç küçük değişiklik ile geliyor. Ayrıca ikinci sürüm ile birlikte Gear VR uyumlu telefonlar artış gösterdi. Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri de bu sürüm ile desteklenmeye başlandı. Bu gelişme ile Gear VR uyumlu telefonlar arasına yeni telefonlar da katılmış oldu.

Samsung Gear VR adıyla piyasaya çıkan asıl sürüm ile Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü ürünlerinden ders alarak bir takım geliştirmelerde bulundu. Öncelikle söylememiz gerekiyor ki bu sürüm kendisinden önce piyasaya sürülen sürüme kıyasla %19 daha hafif ve çok daha fazla cihaza destek sunuyor daha fazla cihazla uyumlu çalışıyor. Peki nedir bu yeni Gear VR ile uyumlu telefonlar?

Gear VR ile uyumlu telefonlar listesine yenilikçi cihazlarını ekleyen Samsung, ilk sürümde desteklenen Galaxy Note 4 modelini piyasaya sürülen son sürümünde ne yazık ki desteklemiyor. Yani eski sürüm Gear VR’da Galaxy Note 4 desteklenirken, yeni sürüm Gear VR’da Galaxy Note 4 uyumluluğu bulunmuyor.

Samsung’un 2017 Ağustos ayında tanıttığı Galaxy Note 8 ile hali hazırdaki Gear VR uyumlu telefonlar listesinde yerini almadı. Yani Galaxy Note 8 şu andaki Gear VR modelleri ile uyumlu değil. Elde edilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Note 8 için yeni sürüm bir Gear VR hazırlığı yapıyor.

Gear VR Uyumlu Telefonlar

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+(Samsung Galaxy S8 Plus)

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S6 Edge+

Gear VR Uyumlu Samsung modelleri listesi:

Galaxy S6

Galaxy S6 edge

Galaxy S6 edge+

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S8

Galaxy S8+(Galaxy S8 Plus)

Galaxy Note 5

Sanal gerçekliğe olan ilginin artmasıyla birlikte Gear VR benzeri muadil ürünlerin de piyasada uygun fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Gear VR alacak bütçesi olmayanlara bu ürünleri de değerlendirebilirler.