Samsung W2018 Kapaklı Telefon Satış Tarihi Belli Oldu

Samsung’un yeni akıllı telefon modellerinde, genelde çerçevesiz ekran kullanımı yapıldığı ve telefonların daha modern bir görünüme kavuştuğunu görmeye başladık. Fakat markanın bundan sonraki hemen hemen her telefonunda aynı tasarım tipi kullanılmayacak. Bir dönem Samsung için meşhur tasarım olarak anılan, kapaklı tasarımda yeniden dönüş yapacak. Markanın bu noktada ilk akıllı telefonu ise Samsung W2018 kapaklı telefon serisi olacak. Kapaklı modellere geri dönüş modeli olacak olan telefonların ne zaman satışa çıkacağı ve özelliklerinin neler olacağı da yayınlanan inceleme videosuyla kesinlik kazandı.

Samsung W2018 Kapaklı Telefon İçin Geri Sayım Başladı

Samsung W2018 kapaklı telefon serisinin ne zaman çıkış yapacağını söylemeden önce, telefonun özelliklerinden biraz söz edelim. Samsung resmi doğrulamayı yapmadı fakat yeni modelin içerisinde Snapdragon 835 işlemcilerinin kullanılması bekleniyor. Amiral gemisi işlemcilerinin yanı sıra 6 GB RAM bellek kullanımına da yer verilmesi bekleniyor.

Bu özellikler Samsung W2018 kapaklı telefon modelinin üst düzey bir akıllı telefon olacağını gösteriyor. Telefonun ekran kısmında ise çift ekran kullanımını göreceğiz. Bir ekran kapak üstünde bir ekran ise kapak altında yer alacak.

Ne Zaman Geliyor?

Her iki ekranında boyutu 4.2 inç olacak ve Full HD AMOLED teknolojisinde ekranlar göreceğiz. 2300 mAh batarya gibi artılarla gelecek telefonun, bu yakınlarda tanıtılması ve 1 Aralık itibariyle de ön siparişlerinin açılması bekleniyor. Samsung W2018 kapaklı telefon ne kadar ilgi görecek ya da fiyatlarının nasıl olacağı konusunda tanıtımları izlemek gerekecek.