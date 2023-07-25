EYT kapsamında olanlar, yaş şartına takılmadan emeklilik hakkı kazandı ve birçok kişi bu haklarını kullanarak emekli oldu ve ilk maaşlarını almaya başladı. Aynı şekilde, birçok çalışan da emekli olmayı bekliyor. Ancak emekli olduktan sonra alınacak aylığı yükseltmek mümkün. İşte SSK, Bağkur, EYT, 4C'lilere yüksek maaş formülü...

Son dönemde özellikle EYT yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilik hakkına kavuşanların sayısı arttı. Bu durumda olanlar yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilecekler. Ancak emekli aylıklarının miktarı hakkında da birçok kişi merak içinde. Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş alabilmek mümkün. İşte SSK, Bağkur, 4C'li için yüksek maaş formülü...

ZAM ORANLARI ARTTI

Yasadaki maddeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.77'den 25'e yükseltildi. Memur emeklilerinin ise 17.55 olan enflasyon artışı 7.45 puan artırılarak yüzde 25'e çıkartıldı. Bu artışlar emeklilere olumlu yansıyacak.

EK ÖDEME İLE MAAŞ DESTEĞİ

5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Kök maaşın yanına ek ödeme eklenerek, emekli maaşları 7.500 TL'ye tamamlanıyor.

EMEKLİ MAAŞ HESABI 2023

Emekli maaşınıza dair net bilgileri e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Burada kök maaşınızı ve yüzde 4 oranındaki ek ödeme tutarınızı görebilirsiniz. Ayrıca, Hazine tarafından yapılan ödemeleri de ayrıca görüntüleyebilirsiniz.

YÜZDE 25 ZAM ARTIŞI

Emeklinin kök aylık tutarı ile ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Tüm emeklilere, Temmuz ayında yapılacak yüzde 25'lik artış bu kök maaşlara uygulanacak.

HAZİNE YARDIMI

Eğer emekli maaşı, taban maaşın altında kalırsa, Hazine tarafından destekleme ödemesi yapılıyor. Böylece emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor.

EMEKLİ MAAŞI YÜKSELTME ŞABLONU

Emekli maaşları, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen kazançlarınızın tamamı dikkate alınarak hesaplanır. Emekli aylığı hesaplama sürecinde üç ayrı dönem göz önünde bulundurulur:

Birinci dönem (9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem): Bu dönemde emekli maaşı hesaplaması için 9.000 gün (25 yıl) sigortalılık süresi esas alınır. Bu süreyi tamamlayanlar için aylık bağlama oranı yüzde 76'dır. Ayrıca, 3.600 gün (10 yıl) prim ödemiş olanlar için ise aylık bağlama oranı yüzde 70'dir.

İkinci dönem (9 Eylül 1999 - 1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem): Bu dönemde, 25 yıl sigortalılık süresi için aylık bağlama oranı yüzde 65'e düşürülmüştür.

Üçüncü dönem (1 Ekim 2008 sonrası dönem): Bu dönemde, sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle birlikte aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar inmiştir.

PRİME ESAS KAZANCINIZ

Emekli maaşınızı etkileyen en önemli faktör, prime esas kazancınızdır, yani bordronuzdaki brüt maaşınızdır. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse, emekli maaşınız da o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle, brüt maaşınızın düşük olmamasına dikkat etmek önemlidir. Primlerinizin düzenli olarak ödenen tüm ödemeleri içerdiğinden emin olmalısınız. Ayrıca, brüt maaşınızın asgari ücretin üzerinde olması da emekli maaşınızın her yıl artmasına katkı sağlar.

YÜKSEK MAAŞ İÇİN PLANLAMA YAPIN

Emekli olmadan önce, emekli maaşınızı yükseltmek için planlama yapabilirsiniz. Örneğin, prim gününüzü artırmak, brüt maaşınızı yükseltmek veya prim ödemelerinizi düzenli tutmak gibi adımlar, emekli maaşınızı olumlu yönde etkileyecektir.

Sonuç olarak, SSK, Bağkur, EYT, 4C'lilere yönelik yüksek maaş formülü, emeklilerin merak ettiği ve dikkate alması gereken önemli bir konudur. Yasal düzenlemeler ve prim ödemeleri gibi faktörler, emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olacaktır. Planlı ve düzenli bir emeklilik süreci ile emekli maaşınızı olabildiğince yüksek tutabilir ve ek ödemelerle daha rahat bir emeklilik geçirebilirsiniz.