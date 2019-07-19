Şifreli Hoca 2019 KPSS’ye de Damgasını Vurdu!

Şifreli Hoca Google Play uygulaması yine KPSS onlarca soruyu yakaladı. Birebir ve benzer onlarca soruyu uygulamayı indirenler kolaylıkla çözdü. Yılların tecrübesi Şifreli Hoca Taner Özdemir tarafindan hazırlanan sorular ÖSYM tarafından hazırlanan soruların aynı oldu. Tarih ve Anayasa’da sorulan 42 sorunun yaklaşik 35 tanesi Şifreli Hoca uygulamasında daha önce sorulardan oluştu.

Şifreli Hoca 4000 sorunun olduğu uygulamaya yeni soruların ekleneceğini ve 2020 sınavında da inşallah benzer başarının yakalanacağını dile getirdi.

NETGER tarafından tasarlanan uygulama her yıl sınava damga vurmaya devam ediyor. 2018 ve 2019 KPSS en çok soru tutturan uygulamasıyla sınavlar artık kolaylaştı.

Uygulama linki:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.netger.sifrelihoca&hl=tr