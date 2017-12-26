Snapdragon 670 Hakkında Sevindirici Detaylar

Yeni nesil akıllı telefonlarda, sürekli olarak amiral gemisi akıllı telefon modellerini takip ediyor ve bu modellerin özelliklerini tartışıyoruz. Oldukça güçlü seriler olsa da bu seriler genelde fiyat konusunda üst düzey seriler olarak değerlendiriliyor. İşte bu durumu değiştirecek adımlarda atılmaya başlandı. Artık orta segment akıllı telefonlarında özellikleri üst segment akıllı telefonlara yaklaşmaya başladı ve artık orta segment modellerde bir hayli konuşuluyor ve tercih ediliyor. Orta segment akıllı telefonların daha da öne çıkması için bir adımda Qualcomm tarafından gelecek. Çok kısa bir süre önce amiral gemisi Snapdragon 845 işlemcilerini tanıtan markanın, şimdi ise orta segment için farkı ortadan kaldıracak Snapdragon 670 işlemcilerini sunacağı ortaya çıktı.

Snapdragon 670 Orta Segmenti Canlandıracak

Yeni işlemcilerin ise amiral gemisi modellerini artamayacağı düşünülüyor. 6 çekirdekli bir yapı kullanacak olan Snapdragon 670, 2 adet Kryo 360 yüksek performans çekirdekli ve 4 adet tasarruflu çekirdekler sunulacak. Toplam hız kısmında ise 2.0 GHz saat hızlarının geçileceğinden söz edilmekte.

Ekran Çözünürlük Desteği Artıyor

Hız ve çekirdekler bir yana Snapdragon 670 destekler konusunda da öne çıkacak. LPDDR4X RAM bellek teknolojisini destekleyeceği 22,6 MP +13 MP kamera desteği gibi destekleriyle öne çıkacak olan Snapdragon 670, ekran çözünürlük kısmında sonunda WQHD değerine kadar çıkılmasını sağlayacak. Haliyle orta segment akıllı telefonların seviyesi de bir hayli yükselecek gibi duruyor.