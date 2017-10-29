Snapdragon 845 için Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Mobil işlemci teknolojisinde temel taşlardan biri olarak karşımıza çıkan Snapdragon serisi, her sene yeni modellerle güncelleniyor. Yeni seri akıllı telefonların içerisinde de yer alan amiral gemisi işlemci modeli olarak bildiğimiz serinin, son olarak Snapdragon 835 modeli işlemcileri mobil dünyanın gündemine oturmuştu. Snapdragon 835 modelinin kullanılmaya başlanmasından bu yana konuşulmaya başlanan yeni işlemci serisi Snapdragon 845 ise yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Mobil dünyanın yeni amiral gemisi olacak olan Snapdragon 845 serisi için son gelen bilgilerde tanıtım tarihini ortaya çıkarmış oldu.

Snapdragon 845 Ne Zaman Tanıtılacak?

2018 yılı içerisinde tanıtılacak olan amiral gemisi akıllı telefonların işlemcisi olması beklenen Snapdragon 845, bu kez afiş görsellerinde ortaya çıktı. Mobil işlemcilerin tanıtımının Aralık ayında yapılacağını gösteren afişe göre Snapdragon 845, 4-8 Aralıkta tanıtılacak. 2018 yılı öncesinde tanıtılacağı görülen işlemcilerin kullanımı ise tabii ki 2018 yılını bulacak.

Şimdiden Snapdragon 845 işlemcilerine yer verecek ilk modelin Galaxy S9 olacağı ise genel düşünce olarak ortaya çıkmaya başladı. Hatta tüm ilk üretimin Samsung tarafından rezerve edildiği iddiaları bile var. Muhtemelen sanal gerçeklik ve yapay zeka konusunda önemli adımların atılacağı işlemcilerin detaylarını Aralık ayında görmek mümkün olacak. Qualcomm’un ne kadar başarılı olacağını ve Huawei, Apple gibi rakiplere nasıl karşı koyacağını bekleyip göreceğiz.