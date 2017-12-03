Snapdragon 845 İşlemcileri Nasıl Olacak? İşte Tüm Bildiklerimiz

Snapdragon 845 mobil işlemcileri çok daha iddialı geliyor. Snapdragon 845 hakkında bildiğimiz tüm detaylar ve yeni özellik beklentileri!

Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcileri için geri sayım saati başlatıldı. İlk olarak Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Galaxy S9 modelleri içerisinde yer alması beklenen Snapdragon 845 işlemcileri için şimdiden teknoloji dünyası da çarkalanmaya başladı. Aslında işlemcilerin nasıl bir teknolojiye sahip olacağı konusunda, uzun süredir devam eden tartışmalar vardı. Fakat telefonların içerisinde yer alacak yeni üst segment işlemciler için şimdilerde donanım özellikleri konusunda detaylanan bazı önemli noktalar var. Snapdragon 845 hakkında detaylanan bu noktalar neler? Neler biliyoruz?

Snapdragon 845 Yapay Zeka İle Gelebilir

Snapdragon 845 hakkında bilinen ilk detay daha akıllı işlemciler. Snapdragon 845 yine 4+4 düzeninde gelecek. 4+4 çekirdek ile toplam 8 çekirdek sunacak olan işlemcilerin, ilk 4 çekirdeğinde performans odağı sunulmuş olacak. Diğer 4 çekirdek ise en ideal enerji tüketimi için düşük görevlerde yer alan çekirdekler olacak. Burada yapay zeka artısını göreceğiz. Daha gelişmiş olan bir yapay zeka sayesinde kullanıcıların işlemlerine göre performansı ayarlayan ve dinamik çekirdek kontrolü yapan Snapdragon 845 işlemcilerini göreceğiz.

Performans Artışı Dikkat Çekecek

Yapay zekanın dışında önemli olan bir başka detay ise işlemci performansı olacak. Yeni performans kümesi, eski işlemciye göre %20 daha yüksek performans sunacak. 4 çekirdek Cortex A75 çekirdeklerinin performansının bu şekilde artış sağlaması bekleniyor. Her çekirdek için %18 oranında daha yüksek performans ve toplamda %15 enerji tasarrufu sunulacak. Yeni çekirdek modeli olan Cortex A75 ve Cortex A55 çekirdekleri sayesinde performans ve enerji tasarrufu konusunda önemli adımlar atılacak.

Üretim Teknolojisi Değişiyor

Eski işlemciler olarak görebileceğimiz Snapdragon 835 işlemcilerinde, 10 nm üretim sürecini kullanılmıştı. Bu kez ise 10 nm LPP üretim sürecinin kullanılacağı bir başka önemli detay oldu. Bu üretim sayesinde işlemcilerin güç verimliliği ön plana çıkıyor. Ayrıca bu durum performans artışı da sağlayacak.

Snapdragon 845 İle Yeni Grafik Birimi

Yeni grafik birimi konusunda da bazı bilgiler var. Üretim teknolojisinin dışında Adreno 630 grafik biriminin de performansa etkisi oldukça fazla olacak. AR ve VR desteği, bunun yanında 3D desteği ve çok daha hızlı görüntü işlemeyle beraber grafik biriminin de yeni nesle geçiş yaptığını göreceğiz.

25 MP ve 4 kameraya kadar 4K çekim desteğini de sunacak grafik birimi, epey bir konuşulacak. Grafik birimlerini bir kenara koyacak olursak, modem teknolojisinde de ileri gidişatı göreceğiz. X20 LTE modemlerinin gelmesi beklenen işlemcilerin, 1.2 Gbit indirme hızı ve 150 Mbit yükleme hızı sunması beklentiler arasında.

Öğrenebilen, biyometrik doğrulama sistemine geçecek olan, konuşma tanıma sistemi sunan ve yapay zeka ile zenginleştirilen bir işlemci modeli olacak olan Snapdragon 845 için çıkış tarihi ise net değil. Fakat 2018 yılının ilk çeyreği işaret edilen tarihler arasında. Tanıtım ise 5 Aralık tarihinde yapılacak.