2022 senesinin Eylül ayından beri biraz garip geçen aylar hala daha devam ediyor. Mevsimler mevsiminde yaşanmıyor. Kış mevsiminde Kasım Aralık ayı gibi başlayan kar yağışı 2023 senesine girilmesi sonrasında hala daha beklenirken sadece Şubat ayı biraz üşütmüş ve sonrasında da değişik haller devam ediyordu. Bahar mevsiminde kuraklık uyarısı verilmiş ve sanki yağmur duasına çıkılmışçasına ardı arkası kesilmeyen sel felaketler yaşanmıştı. Haziran ayına girildiği ilk günler nefes alınmaya başlamış ve hemen akabinde de yaz bir gelmiş bir gelmişti. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları bu sefer sıcaklık üzerine idi. Hava tahmin raporlarında termometreler çıldırmış olacak ki sıcaklık güneşte 50 dereceyi aşmaktaydı.

Sıkıcı kış mevsimi sonrasında düşen cemreler bile kar etmemişti. Ancak Temmuz ayı sıcaklıkları son yüzyılın en ağır sıcağı olarak kayıtlara geçerken, uzmanlar bugün hakkında yeni uyarılarını yineliyor. İşte cehennemin solundan geçecek olan 26 Temmuz da hava durumu adeta yakıyor. Yurt geneli tahmin raporlarını sunan Meteoroloji, genel sıcaklığın 38-45 derece olacağını belirterek özellikle de işi olmayanların evden çıkmaması gerekliliği konusunda uyarılarda bulundu. Sıcaklık bu şekilde olsa da gerek nem, gerekse de doygunluk olarak sıcaklığın hissedilir derecesinin 50'ye dayanacağı söylendi.

Kış mevsiminde uyarıları yapılan El Nino furyası devam ediyor. Kış mevsiminin bir anda en fırtınalı halini sunan El Nino, yaz mevsimini de kavurup geçirdi. İstanbul için yarın 37 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, hava tahmin raporu ile alakalı değerlendirmede bulundu. Özgül açıklamasında "Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın, yani çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz." dedi.

Aşırı Sıcağa Dikkat

Havanın olumsuzluklarından şeker-kalp hastaları etkilenirken, çocuklar ve yaşlıların da dikkatli olması konusunda uyarılar yinelendi. Dışarı çıkma durumunda olan bireyin ise sağlık sorunları konusunda tetikte olması gerektiği açıklanırken, Temmuz ayının ve 203'ün en sıcak günü olarak bugünün kayıtlara geçeceği belirtildi.

Uzmanlar Uyarıyor

Çarşamba günü yani bugün belki de yılın en sıcak gününü yaşayacağız. Hava sıcaklık değerleri ülke genelinde 41-46 derecelere ulaşacak. Ancak hissedilir değerler kat be kat fazla olacak.

Çöl Toz Taşınımı Olacak

Hava olumsuzluklarına karşılık bir de toz taşınımı yaşanacak. güney yönden esecek olan rüzgar ve deniz suyunun taşınması nemli havanın daha hissedilir olmasını sağlayacak. Aşırı sıcak sebebiyle trafo patlamalrının yaşanabileceği ve elektrik kesintileri yaşanabileceği konusunda uyarılar bulunurken, güneş ısısına da kesinlikle maruz kalınmaması gerekiyor.