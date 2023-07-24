5 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında memur ve emekli maaş zammı da ortaya çıkmıştı. Memura enflasyon arttı seyyanen zam yapılmış emekliye ise %25 zam onay almıştı. Temmuz ayı itibari ile geçerli olan zamlarla birlikte milyonlarca emekli ilk maaşlarını almaya başladı. Son dakika yaşanan gelişmelerde %5'lik ek zam uygulandığı ve en düşük emekli maaşını 7.750 TL'ye çıkarıldığı bildirildi

17 milyon emekli Temmuz ayı zamlı maaşlarına almaya başladı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye çıkarılmış Sonrasında da seçime ramak kala ara düzenleme ile birlikte 7.500 TL'ye ulaşmıştı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşına zam yapılmamış geriye kalan emeklilere ise %25'lik zam onay almıştı. Maaşların ödenmeye devam ettiği Şu günlerde yeniden şekillenen %5'lik ek zam emeklinin cebine girmeye başladı. TÜİK 2023 senesi Ocak Haziran dönemi enflasyon rakamlarının açıklamasının hemen akabinde emeklinin zam oranı da belirlendi

Yılın 2. yarısında SSK bağ-kur ve 4C emeklileri %19.77 enflasyon zammı memur emeklileri ise yüzde 15.55 enflasyon zammı alacağı belirlendi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarında iyileştirme yoluna gidileceğini açıklaması sonrasında detaylar da araştırılmaya başlandı. Memur emeklilerine yüzde 7.4 SSK ve bağ-kur emeklilerine ise %5.2 artı refah Payı verilmesi ile birlikte zam oranın %25'e ulaşmış oldu.

Yılın ilk zam mı ocak ayında yapılmıştı

Bu dönemde SSK ve bağ-kur emeklilerine %15.40 onay alırken memur emeklilerine ise %16.40 oranında zam yapılacağı belirtilmişti. Ancak sonrasında bu zamma Bir de refah Payı eklenmiş ve Oran %30'a yükselmişti. Yani tüm emeklilerin 2023 yılı geneline bakılacak bulunursa zam toplama %55'e ulaşmış oluyor

Emekli Maaşları Ödeme Zamanları

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. İşte o tarihler

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekliye ek ödeme yapılacak emeklilere sağlanan ek ödemeler her sene Ocak ve Temmuz ayında şekilleniyor. Temmuz 2023 döneminde de SSK ve bağ-kur emeklisinin maaşları zamlı ödenmeye başladı. Öte yandan dul ve yetim aylığı alanlara da %4 ile 5 aralığında ek ödeme yapılacağı biliniyor. Kök maaşı 5.083 TL'ni altında olanlara yüzde 5 üzerinde olanları ise %4 ek ödeme şekilleniyor.