1 Ağustos itibari ile 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başlayacak. Memur ve memur emeklilerini kapsayacak olan 2024 yılı zamları için görüşmeler süre gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Memur-Sen'in talepleri doğrultusunda memurlara kira yardımı onaylanmıştı. Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan memura kira yardımı onay almıştı. Emekli vatandaşa onaylanan yüzde 25'lik zam akabinde, emekliye yönelik ek ödemeler için vatandaş ayağa kalkmış ve az gelen zam oranına ek olarak seyyanen artı yardım talep edilmişti Son dakika gelişmelerinde emekli vatandaşa özel olarak kira yardımı talebinin onay alınmasının söz konusu olduğu konuşuluyor. Aylık destek kapsamında memura olduğu gibi kirada oturan emekliye de ek ödeme yapılacağı öne sürülüyor. TBMM'nin tatile girmesi ile onay verilmediği ancak Ekim ayında açılması ile birlikte ilk iş olarak görüşülmeye başlanacağı kulislerde dolanıyor.

Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren tasarı TBMM'ye sunulsa da kanun teklifinin henüz onay almadığı ancak kısa süre içerisinde yasalaşacağı biliniyor. Bu kapsamda emekli vatandaşa 4000 TL'ye kadar kira yardımı verilmesi planlanıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçtiğimiz günlerde memur ve memur emeklisi için taleplerin açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yalçın, ''En düşük memur maaşı 29 bin 700 TL olması istenirken, 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam emekli maaşlarına da yansıtılmalı...'' şeklinde talebini sundu.

Emekliye seyyanen zam

2023 yılı sonuna doğru meclisin açılması sonrasında emekliye seyyanen zam konusunda tekliflerini ileteceklerini açıklayan Yalçın, yüzde 25 zamma ek olarak 8.000 TL ödeme talep edeceklerini belirtti. Sendikanın taleplerini sıralayan Yalçın, "Zammın 6 ayda bir değil 3 aylık dönemlerde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kamu görevlilerine aylık 7 bin 600 TL kira yardımı talep ediyoruz. 2024 için yüzde 70, 2025 için yüzde 40 artış istiyoruz. 2024 Ocak'ta en düşük memur maaşının 29 bin 700 TL'ye yükselmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.