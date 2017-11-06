Sony Rewards İle Başarılı Oyuncular Ödüllendirilecek

Oyun dünyasının en etkin firmalarından biri olan Sony, oyun konsolu alanında lider firma konumunda. PS4 Pro konsollarından sonra liderliğini de kesinleştirmiş olan firmanın, Microsoft’un Xbox One X konsollarına cevabının ise yazılımsal olarak verileceği belirtilmişti. PS5 oyun konsollarının çıkışının biraz gecikecek olması, Sony’nin beklendiği gibi bambaşka adımlar atmasına neden oldu. Bu adımlardan birisi de Sony Rewards ödül sistemi oldu. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Sony Rewards ile oyun içi başarımlarınızı kazanca çevirebileceksiniz.

Sony Rewards İle Para Kazanma Dönemi

Oyunlarda elde ettiğiniz başarımların karşılığını maddi olarak alacaksınız. Elde edilen başarımlar sonrasında oyunculara verilen kupalar puana çevrilecek. Oyun kupalarının puanları ise sonrasında nakit paraya çevrilebilecek. Bunun için Sony Rewards kupalarının puan derecelendirmeleri de açıklandı. Derecelendirmeler şöyle;

Platin Kupa: 100 puan

Altın Kupa: 10 puan

Gümüş Kupa: 1 puan

Bu puanların paraya çevrilmesi için ise minimum olarak 1000 puan kazanmak gerekecek. Sony Rewards içerisinde elde edeceğiniz 1000 puan ise 10 dolar olacak. Tabii ki bu kazanılan paralar yine PSN hesabınız içerisinde geçerli olacak. Bu şekilde oyunları ücretsiz olarak alabilme şansınız olacak. Sony Rewards ödül sistemi şimdilik sadece Amerika’da geçerli. Avrupa ülkeleri için bir açıklama yok.