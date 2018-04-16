Sony Xperia XZ2 Premium Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Sony beklenen adımı attı! 4K ekran çözünürlüğü ile gelen Sony Xperia XZ2 Premium akıllı telefonları tanıtıldı. Sony Xperia XZ2 Premium modelli hakkında tüm bilinenler ve tasarım özellikleri.

Akıllı telefonlarını sürekli olarak güncellemeye devam eden Sony, yeni bir akıllı telefonun daha tanıtımını yaptı. Marka ilk defa çift arka kamera kullanımı yaptığı Sony Xperia XZ2 Premium modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Resmi olarak tanıtılan akıllı telefonun detaylarına geçelim.

Sony Xperia XZ2 Premium Tasarımı Nasıl?

Söz konusu Xperia olunca ilk akla gelen tasarım oluyor. Sony bu konuda yeni tasarımını benimsemeye devam etmiş gibi gözüküyor. Markanın Ambient Flow tasarım düzenini kullandığını görüyoruz. Ön kısımda eski tasarıma göre alt ve üst çerçeveleri biraz daha inceltilen telefonun, kavisli ve yanlardan çerçevesiz bir ekran kullandığı görülüyor.

Yine arka kısımda da dışa doğru çıkış kavisli bir yapı sunan Sony Xperia XZ2 Premium, çift kamera yerleşimini de biraz daha farklı sunmayı başarmış. Telefon flaş ışıkları üst kısımda, hemen altında çift kamerası ve onun altında da parmak izi sensörleri bulunuyor.

Sony Xperia XZ2 Premium Ekran Özellikleri

Model amiral gemisi bir seri olduğu için ekran kısmında çok önemli farklar sunulmuş durumda. Sony Xperia XZ2 Premium serisinin ekranı 5.8 inç ve çözünürlük değeri tam olarak 4K HDR şeklinde açıklandı. Akıllı telefonlarda çok sık görmediğimiz bir değerin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ekran kısmında %11 oranında daha büyük bir yüzey kullanıldığı ve %30 daha parlak görüntü sunulduğunu da ekleyelim. Bunun dışında görüntüleri 4K formatına getirme gibi ayrıcalıklar da var. Şu an için akıllı telefonlarda sunulan en iddialı ekran bu modelde demek yanlış olmayacaktır.

Sony Xperia XZ2 Premium Teknik Özellikler

Cihazın teknik özellikleri kısmında da amiral gemisi serilerini geçebilecek detaylar dikkat çekiyor. Snapdragon 845 işlemcisiyle beraber oldukça güçlü bir performans sunacak olan modelde, grafik birimi kısmında Adreno 630 serisini görüyoruz. Buna karşılık olarak sunulan RAM bellek miktarı ise 6 GB olarak açıklandı.

Batarya kısmında da 3540 mAh değerinde bir batarya kullanan telefon, hem Qualcomm hızlı şarj teknolojisini destekliyor hem de Qnovo şarj teknolojisi destekleniyor. İçerisinde X20 LTE modemler barındıran Sony Xperia XZ2 Premium, S-Force Front Surround ses sistemine ve IP68 sertifikasına sahip. Kısacası bu özelliklerle beraber amiral gemisi modelleri içerisinde çok iddialı bir yer edinilmiş.

Sony Xperia XZ2 Premium Kamera

Son olarak Sony akıllı telefonlarının en başarılı kısımları olan kameralardan söz edelim. Bu modelde çift kameraya geçiş yapılmış. Arka kısımda 19 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip, Motion Eye teknolojili ana kamera bulunuyor. Bunun yanı sıra ikinci kamera kısmında ise 12 MP f/1.6 diyafram açıklığı kullanan bir seri karşımızda. 8X dijital zoom, 960 FPS hızlı çekim özelliği bulunan kameralar, 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kısımda da selfie özel 13 MP değerinde kamera kullanıldığını ekleyelim.

Sony Xperia XZ2 Premium Ekstra

Android Oreo işletim sistemi, Parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.0 desteği, USB Type C, NFC desteği. Bu özelliklerle beraber modelin ne zaman çıkış yapacağı henüz açıklanmış değil. Fiyat içinde bir açıklama gelmedi.