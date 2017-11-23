Sony Xperia ZG Compact Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlarını tasarım değişikliği ile güçlendirmesi beklenen Sony, şimdilerde yeni bir kompakt model üzerinde çalışmalarına başladı. Daha kabul edilebilir fiyatlara sahip ve daha düşük özelliklerle öne çıkacak olan yeni akıllı telefonların ise Sony Xperia ZG Compact adı ile geleceği ortaya çıktı. GeekBench performans testlerinde ortaya çıkan yeni seri akıllı telefonların, fiyat performans odaklı serileri olacağı ise net bir şekilde görülüyor.

Sony Xperia ZG Compact İçin Görülen İlk Özellikler

Performans testlerinde gördüğümüz Sony Xperia ZG Compact akıllı telefonlarının, ilk özelliklerinde işlemci ve bellek miktarı karşımıza çıkıyor. İşlemci olarak eski bir seri kullandığı, Snapdragon 821 modeliyle geldiği görülen Sony Xperia ZG Compact, RAM bellek kısmında ise 2 GB belleğe sahip gibi gözüküyor. Henüz ekran boyutunun ve ekran özelliklerinin gözükmediği modelin, Android 7.1.1 sürümüyle test edildiğini görüyoruz.

Tek çekirdek performansının 1334 olduğu, çoklu çekirdek performansının ise 2954 olduğu görülen telefonun, muhtemelen yeni bir fiyat performans serisi olduğunu göreceğiz. Ayrıca Sony’nin merakla beklenen tasarım değişikliğinin bu seride yapılıp yapılmayacağı da başka bir soru işareti. Yeni modelin özelliklerinin CES 2018 kapsamında netlik kazanmasının beklendiğini de ekleyelim.