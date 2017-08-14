Sony Yeni Sinema Projektörlerini Piyasaya Sürüyor!

Sony Dijital Sinema 4K, yepyeni bir 4K lazer dijital sinema projektörü ailesinin piyasaya çıkışını doğruluyor.

SRX-R800 Serisi, Sony’nin yeni nesil orijinal 4K SXRD teknolojisini uzun ömürlü bir lazer ışık kaynağı ile birleştiren ilk dijital sinema projeksiyon sistemi. Sony’nin beğenilen SXRD optik panel teknolojisindeki son gelişmelerle birlikte sistem 10.000:1 kontrast oranına ulaşıyor. Bu da sinema izleyicilerine daha da sürükleyici bir eğlence deneyimi sağlayarak, tüm SRX-R800 modellerini HDR içerik sunumunda ideal tercih haline getiriyor.

Orijinal 4K görüntü kalitesi ve doğal renk üretimi sağlamanın yanı sıra, lazer ışık teknolojisiyle oldukça verimli “lambasız” çalışma ve lekesiz görüntüler sunuyor. Uzun ömürlü ışık kaynağı, 35.000 saate varan çalışma süresinde orijinal parlaklık seviyelerinin %80’ini koruyor ve geleneksel Xenon lambalara göre bakım ihtiyaçlarını çarpıcı ölçüde azaltıyor.

Bu yıl Barselona’daki CineEurope etkinliğinde tanıtılan SRX-R800 Serisi dört adet DCI uyumlu model içeriyor. Küçük ve orta boyutlu oditoryumlar için ideal olan SRX-R810P ve SRX-R815P, sırasıyla 7500 lümen ve 15.000 lümen sınıfında yer alıyor. Daha büyük salonlar için ideal olan 15.000 lümenlik SRX-R810DS çift projeksiyon sistemine, günümüzün Premium Büyük Format (PLF) ekranlarında net, parlak 4K sunum için gayet yeterli olan etkileyici 30.000 lümen çıkışa sahip SRX-R815DS eşlik ediyor.

3D gösterimler için kolaylıkla yapılandırılabilen bu yüksek kontrastlı projeksiyon sistemlerinin dördü de parlama yapmayan, pürüzsüz ve gözü yormayan görüntüler sunuyor. SRX-R810DS ve SRX-R815DS çift projeksiyon sistemleri, lens değişimi gerektirmemeleriyle büyük ekran 3D sunumları daha da kolaylaştırıyor.

Projektörün işleyişi, büyük ve sezgisel 15 inçlik renkli dokunmatik panel ile yönetiliyor. Sony’nin sunduğu sistemler ve diğer uyumlu Salon Yönetim Sistemleri ile sorunsuz entegrasyon, operatörlerin projektörleri ayarlamasına, içeriği yönetmesine ve eksiksiz bir program oluşturmasına olanak sağlıyor.

Sony Dijital Sinema 4K Satış Direktörü Oliver Pasch konuyu şu şekilde yorumladı: “Sinema sahiplerine daha da geniş bir projeksiyon yelpazesi sunduğumuz için çok mutluyuz. Oldukça popüler olan R500 Serimizi tamamlayan yeni R800 Serisi, SRX serisi projektörlerde gelmiş geçmiş en yüksek kontrast oranıyla operatörlerin sektörde lider Sony 4K görüntü kalitesinden faydalanmasını sağlıyor ve izleyicilere daha fazla gerçekçilik sunuyor.”

SRXR815P ve SRX-815DS 4K lazer dijital sinema projektörleri, şu anda ön siparişe açık ve Avrupa’da 2017 kışında piyasaya çıkacak.

Ekran boyutuna ve uygulamaya göre model adları, teklif seçenekleri: