Sony’nin Yeni Amiral Gemisi Xperia H8216 Ortaya Çıktı

Amiral gemisi serilerinin içerisinde en çok konuşulan markalar arasında yer alan bir marka olmasa da Sony, kendisine kalıcı yer edinmeyi ve bir kitle oluşturmayı başarmış olarak biliniyor. Xperia serileriyle beraber kendisine kalıcı yer edinen markanın, artık yavaş yavaş değişim zamanının geldiğini işaret ettiğini de biliyoruz. Yeni tasarımlar ve yeni sistem özellikleriyle beraber serilerini güncelleyerek rakip amiral gemisi akıllı telefonlarına kafa tutacağı düşünülen markanın, bunu yapacağı serilerde bir bir paylaşılmaya başlandı. Son olarak Xperia H8216 adında yeni bir amiral gemisi modeli ortaya çıktı.

Xperia H8216 Serili Yeni Telefon Geliyor

Yeni telefonun şu an için adının ne olacağı konusunda bilgiler yok. Sadece telefonların sızdırılan belgelerde yer alan kod adı görülüyor. Xperia H8216 kodu ile gelecek olan yeni modelin amiral gemisi akıllı telefon serisine dahil olacağını göreceğiz. Telefonların ortaya çıkan özellikleri ise oldukça başarılı.

Bu özelliklere geçmeden önce yeni modelin tasarım kısmında değişikliklere adım atacağını belirtelim. Tasarım kısmında standart Xperia modellerinde yer alan detayları kullanmayacak olan akıllı telefonların, nasıl bir değişiklik sunacağını bilmiyoruz. Muhtemelen geniş ekran formatına geçecek olan telefonun tasarım detaylarını tanıtımda göreceğiz.

Xperia H8216 Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Telefonların tasarımları hakkında hala net bilgilerimiz yok ancak belgelere bakacak olursak, sistem özellikleri konusunda bazı bilgiler var. Buna göre Xperia H8216 akıllı telefonlarının Snapdragon 845 işlemcilerine sahip olduğunu göreceğiz. 4 GB RAM bellek miktarı ve Snapdragon 845 işlemcileriyle beraber amiral gemisi serilerinde öne çıkacak olan telefonun, 5.48 inç ekranı bulunacağı belgelere yansımış durumda.

Ekran çözünürlük değeri olarak ise Full HD değeri paylaşımda yer alıyor. 12 MP çift kamera ve 15 MP özel selfie kamera ile gelecek olan akıllı telefonların son sistem Android 8.1 işletim sistemini kullanması olası. Belgelere Xperia H8216 kodu ile gelecek olan yeni model, CES 2018 tanıtımında ortaya çıkacak.