Emekli maaşlarına yapılan %25 zam sonrasında tüm bankalar promosyon yarışına girdi. Garanti bankası, Akbank, DenizBank, ING, İş Bankası, Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Yapı Kredi emekli maaşını kendisine bağlayacak olan emekli vatandaşlara kampanya üzerine kampanya başlattı.

Peki en emekli maaşı promosyonu hangi bankada? Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekli vatandaşlara gelen maaş zammı sonrası bankaların emekli promosyon kampanyaları da güncellendi. Kamu ve özel bankalar emekli müşterileri için yepyeni kampanyaları imza attı. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli vatandaşlara %25 zam yapmasının ardından tüm bankalarda harekete geçti. Tüm özel ve kamu bankaları emekli vatandaşlara en iyi promosyon vermek için kampanya üzerine kampanya başlattı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte tüm özel ve kamu bankalarının emekli vatandaşlara verdiği promosyon kampanyalarının detayları:

Garanti Bankası

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya getirenlere banka 8500 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Garanti Bankası'nın yaptığı açıklamada "Emekli maaşınız garanti BBVAdan alarak 7500 TL’ye kadar nakit promosyonu, ek kredi kartıyla 500 TL harcamanıza 1000 TL ödül fırsatı" duyurusu yapıldı.

Akbank

Emekli maaşını Akbank'tan alanlar ise 7000 TL banka promosyonuna ek olarak da 3000 TL chip para yani toplamda 10.000 TL ödeme alıyor. Akbank yaptığı açıklamada "SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşını Temmuz ayında Akbank'a taşıyan ve üç yıl boyunca bankamız da kalmayı taahhüt eden emeklilerimize 7000 TL’ye varan promosyona ek olarak 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2500 TL harcama sözüne 3000 TL chip para toplamda 10.000 TL promosyon fırsatı" duyurusu yapıldı.

DenizBank

Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bankadan 5000 TL’ye kadar nakit promosyon alacak. Tabi aynı zamanda üç yıl süreyle maaşını Deniz Bank'tan alma taahhütü vermeniz gerekmektedir.

ING

Emekli maaşını ING ye taşıyan emekli vatandaşlara ING Bankası, koşulsuz 8500 TL nakit promosyon avantajı veriyor. Ayrıca bankaya otomatik fatura talimatına da 1500 TL’ye varan ek nakit promosyon da alabilirsiniz. Yani ING bankası toplamda 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazandırıyor. Buna EYT'den emekli olanlar da dahil.

İş Bankası

Temmuz ayında emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan vatandaşlar için banka 7500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Yapı Kredi

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlar ise 8500 TL ek promosyon ödemesi alabilecek. Yapı Kredi yaptığı açıklamada "Bir aylık net geliri 3499 TL’ye kadarsa 4500 TL, 3500 TL - 7499 TL arasında ise 5250 TL, 7500 TL - 9999 TL arasındaysa 6750 TL ve 10.000 TL’nin üzerinde ise 7500 TL nakit promosyon ödenecek. Aynı zamanda 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödemesi talimatı vermeniz durumunda maaştan bağımsız 250 TL ek nakit promosyon verilecek."

Türkiye Finans

Emekli maaşını temmuz ayında Türkiye Finans'a taşıyan vatandaşlara banka 10.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatları verecek.