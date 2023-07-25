Başvuru süreci başladı. 7500 TL ve üstü emekli maaşı alan vatandaşın başına resmen talih kuşu kondu. Gerekli şartları taşıyan ve başvuru yapan emeklilere 10.000 TL’ye kadar nakit destek ödemesi verilecek. Açıklama bu sabah saatlerinde geldi. Rekabet yeniden kızıştı bankalar resmen emekliye ödeme yapmak için sıraya girdi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden tüm emeklilere ödeme var. Maaş aralığına göre verilecek olan ödemelerde miktarlarda tek tek açıklandı. Emekli maaşına ek ödeme son dakika gelişmeleri haberimizde…

Bankalar ve Sosyal güvenlik kurumu arasında 2018 yılında yapılan anlaşma doğrultusunda emeklilere ek ödeme desteği sağlanıyor. 16 milyon emekli vatandaş maaşını taşıması durumunda bankalardan maaş aralığına göre verilen ödemeden faydalanabiliyor. Emekliye temmuz zammı ile birlikte bankaların verdiği promosyon ücretlerini de artış yapıldı. Temmuz ayı sonuna kadar başvurusunu tamamlayan emeklilere 10.000 TL’ye varan ek ödeme fırsatı sağlanacak. Başvuru süreci devam ediyor kaçıran emekliler çok üzülür. Emekli promosyon ücretleri ile ilgili son güncellemeler haberimizde…

BANKALAR YENİDEN EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONUNDA YARIŞIYOR!

2023 Temmuz emekli maaşı zammı sonrasında bankalar, yeni müşteriler kazanmak için emekli maaş promosyonlarında rekabete girdi. Emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çeken bankalar, promosyon tutarlarını güncelleyerek emeklilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. İşte bankaların güncel emekli maaşı promosyonları:

Akbank: SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7 bin TL'ye varan banka promosyonuna ek 3 bin TL chip-para ile birlikte toplamda 10 bin TL ödeme yapılıyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Kredi kartı ile 500 TL harcama yapana ek olarak 1000 TL ödül fırsatı da sunuluyor.

Denizbank: SGK emekli maaşını ilk defa Denizbank'a aktarmayı taahhüt edenlere 5 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

ING Bank: SGK emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Otomatik Fatura Talimatı'na ek olarak 1500 TL'ye varan ek nakit promosyon imkanı da sunuluyor.

İş Bankası: İş Bankası, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Kuveyt Türk: SGK emekli maaşı alanlara 8 bin TL'ye varan promosyon veriliyor. Maaş tutarına göre değişen nakit promosyonlar sunuluyor.

Türkiye Finans: 31 Temmuz 2023 tarihine kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan müşterilere 10 bin TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatları sunuluyor.

Yapı Kredi: SGK emekli aylığını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 8 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu veriliyor. Aylık gelir düzeyine göre ek nakit ödüller de sunuluyor.

Emekli maaşını taşıyanlar için bankaların sunduğu bu promosyonlar, emeklilerin tercihleri arasında önemli bir faktör haline gelmiştir. Ancak emekli vatandaşlar banka seçerken sadece promosyon tutarına değil, diğer hizmetler ve koşullara da dikkat etmelidir.

BAŞVURU İÇİN SON ALTI GÜN VAR

Emekli promosyon kampanyalarından faydalanmak için seçtikleri bankaya başvuru yapmak isteyen emeklilere uyarı geldi. Son başvuru tarihine sadece altı gün var. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar başvurusunu tamamlayan emekliler ek ödeme fırsatından faydalanabilecek.

Özel bankalardan ya da kamu bankalarından promosyon almak isteyen emekliler başvuru işlemlerini e-Devlet aracılığıyla yapabilecekleri gibi banka şubelerinden ya da seçtikleri bankaların mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri aracılığı ile yapabilirler.