25.11.2017 19:25

Steam Sonbahar İndirimleri için Kaçırılmayacak Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri devam ediyor. Steam Sonbahar İndirimleri içerisinde alınabilecek en iyi oyunlar hangileri? İndirim sonrasındaki fiyatlar nasıl?

Steam Sonbahar İndirimleri

Kara Cuma indirimleri hemen hemen tüm teknoloji mağazaları ve e-ticaret platformlarında yapıldı. Bunların dışında dijital oyun platformlarında yine indirimlerin devam ettiğini görüyoruz. Tam olarak Kara Cuma indirimleri olmasa da indirimlerin devam ettiği platformlardan birisi de Steam oldu. Steam Sonbahar İndirimleri olarak adlandırılan indirimlerde ise birçok ünlü oyun serisi indirime girdi. Bu yazımızda indirimlerde en çok konuşulan oyunlardan söz edeceğiz. Bakalım Steam Sonbahar İndirimleri içerisinde en iyi seriler hangileri?

Steam Sonbahar İndirimleri Alınacak En İyi Oyunlar

İlk aşamada Steam Sonbahar İndirimleri içerisinde, fiyatları ciddi oranda düşen oyunlardan söz edeceğiz.

Just Cause 3

İndirimli Oyun fiyatı: 11.25 TL

Just Cause 3

Left 4 Dead 2

İndirimli Oyun fiyatı:: 3.10 TL

Left 4 Dead 2

Tomb Raider Game Of The Year Edition

İndirimli Oyun fiyatı: 8.25 TL

Tomb Raider Game Of The Year Edition

Valve Complete Pack

İndirimi Paket fiyatı: 37.41 TL

Valve Complate Pack

Metro Redux Bundle

İndirimi Paket fiyatı: 11.62 TL

Metro Redux Bundle

Deus Ex: Mankind Divided

İndirimli Oyun fiyatı: 22.34 TL

Deus Ex: Manking Divided

Dirt Rally

İndirimli Oyun fiyatı: 17.80 TL

Dirt Rally

The Forest

İndirimli Oyun fiyatı: 16 TL

The Forest

CIV 5

İndirimli Oyun fiyatı: 12 TL

 

Kategoriler: Oyun Teknoloji Haberleri
Etiketler: Deus Ex: Manking Divided Just Cause 3 kara cuma steam indirimleri Steam Sonbahar İndirimleri