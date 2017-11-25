Steam Sonbahar İndirimleri için Kaçırılmayacak Oyunlar

Kara Cuma indirimleri hemen hemen tüm teknoloji mağazaları ve e-ticaret platformlarında yapıldı. Bunların dışında dijital oyun platformlarında yine indirimlerin devam ettiğini görüyoruz. Tam olarak Kara Cuma indirimleri olmasa da indirimlerin devam ettiği platformlardan birisi de Steam oldu. Steam Sonbahar İndirimleri olarak adlandırılan indirimlerde ise birçok ünlü oyun serisi indirime girdi. Bu yazımızda indirimlerde en çok konuşulan oyunlardan söz edeceğiz. Bakalım Steam Sonbahar İndirimleri içerisinde en iyi seriler hangileri?

Steam Sonbahar İndirimleri Alınacak En İyi Oyunlar

İlk aşamada Steam Sonbahar İndirimleri içerisinde, fiyatları ciddi oranda düşen oyunlardan söz edeceğiz.

Just Cause 3

İndirimli Oyun fiyatı: 11.25 TL

Left 4 Dead 2

İndirimli Oyun fiyatı:: 3.10 TL

Tomb Raider Game Of The Year Edition

İndirimli Oyun fiyatı: 8.25 TL

Valve Complete Pack

İndirimi Paket fiyatı: 37.41 TL

Metro Redux Bundle

İndirimi Paket fiyatı: 11.62 TL

Deus Ex: Mankind Divided

İndirimli Oyun fiyatı: 22.34 TL

Dirt Rally

İndirimli Oyun fiyatı: 17.80 TL

The Forest

İndirimli Oyun fiyatı: 16 TL

CIV 5

İndirimli Oyun fiyatı: 12 TL