Survivor All Star’da kimler yarışacak?

Acun Ilıcalı merakla beklenen Survivor All Star kadrosunu açıklamaya başladı. Survivor All Star kadrosuna Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe'de dahil oldu

Yeni formatı ile 10 Şubat’ta başlayacak olan Survivor All Star kadrosunu herkes merak ile beklerken yapımcılığını ve sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı yarışmacılardan 9’unun ismini açıkladı. Bugün açıklanan Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu’da Survivor 2018 kadrosunda yer aldılar. Seyircilerin sabırsızlıkla beklediği Survivor 2018 nefesler tutuldu. Bu kadar güçlü yarışmacıların bir arada olması ile tartışmaların çoğalacağı düşüncesi, yarışmanın nasıl bir formatta olacağı izleyenleri meraklandırmaya devam ediyor.

Şampiyonların yarışması: Survivor All Star

Survivor All Star kadrosunda bugüne kadar açıklanan isimler şöyle: Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu ve Merve Aydın’ın Survivor 2018 All Star kadrosunda yarışacağı belli olmuştu. İsimleri açıklanan Turabi 2 kez Hilmi Cem ise 2013 yılında Survivor’da şampiyon olmuşlardı. Şampiyon olan bu isimler Survivor kadrosunun ardından ünlerine ün katarak dizi kadrolarında yer aldılar. Hakan Hatipoğlu’da yarışmanın ardından TV8’de sunuculuk hayatına devam eden ünlüler arasında yer aldı.Acun Ilıcalı seçtiği yarışmacıları özen ile seçerken sporcu kimliğiyle önce çıkan isimler her zaman yarışmada favori olarak gösterildi. Survivor 2017’de ise boks oyuncusu olan Adem Kılıççı ile sporcu Ogeday finale kalmıştı. Canlı yayın ile Kıbrıs’ta yapılan Survivor 2017’nin şampiyonu Ogeday olmuştu.